Parcoursup, « machine à broyer »

Depuis lundi 2 juin, des centaines de lycéens publient sur les réseaux sociaux une capture d’écran de l’interface de la plateforme Parcoursup où l’on voit apparaître la mention : « À ce stade, aucune proposition d’admission en attente de réponse ».

Le Parisien (2 juin) se veut rassurant avec son article intitulé « 7 conseils pour aborder sereinement la phase d’admission sur Parcoursup ». Le premier conseil ? « Soyez endurant, ce n’est que le début. » Sans blague !

Alors que les élèves subissent déjà une pression énorme lors de la constitution de leur dossier — chaque note comptant dès la Première — ils doivent désormais affronter une machine à sélection impitoyable, une « œuvre de Macron », comme l’affirme Jean-Luc Mélenchon sur X (anciennement Twitter). Il poursuit : « Si vous voulez récupérer le droit d’avoir une vocation professionnelle et intellectuelle librement, Macron vous dit : “Payez-vous votre place dans le privé”. La machine à broyer, qui transforme tout en marchandise, vous vend aussi le droit de choisir votre futur. Bon courage. »

Et pour ceux qui n’ont pas les moyens : misère et petits boulots… « traversez la rue », comme dit Macron.

Privatisation

En février et mars derniers, enseignants, personnels et étudiants se sont mobilisés dans toute la France pour protester contre ces coupes budgétaires et leurs conséquences.

L’année dernière, plus de 80 000 bacheliers et 30 000 titulaires d’une licence ont été exclus ou interdits d’accès à l’université. Cette année, avec les plateformes Parcoursup et Mon Master, cela continue.

Parcoursup n’a d’autre intérêt que d’exclure de l’université les jeunes issus de la classe ouvrière et des quartiers populaires. Le capital en crise a décidé de revenir sur cet acquis fondamental : le droit à l’enseignement supérieur pour toutes et tous.

Macron, représentant et administrateur de l’État bourgeois, applique fidèlement la politique de la classe capitaliste. À l’Université, l’objectif est clair : la privatisation. Le gouvernement Bayrou-Macron a supprimé 1,5 milliard d’euros du budget des universités françaises. Cela se traduira inévitablement par une réduction drastique des places à l’université.

Abrogation immédiate des plateformes de sélection Parcoursup et Mon Master.

Inscription automatique de tous les bacheliers dans la filière universitaire de leur choix.

Accès de tous les licenciés au master de leur choix.

L’éducation est un droit, pas un privilège réservé à celles et ceux qui peuvent payer.