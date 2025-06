Retraites : un accord CFDT-Medef est-il dans les tuyaux ?

Pas de « bougé » sur l’âge de départ, mais… une hausse de la CSG ?

On se souvient parfaitement que la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a justifié son maintien dans le « conclave » avec l’argument qu’il ne fallait surtout pas renoncer à se battre, partout, pour gagner quelque chose sur l’âge de la retraite imposé par la réforme de 2023.

Un « bougé », nous a-t-elle expliqué : « Revenir sur l’âge légal de 64 ans reste un objectif pour la CFDT » (La Tribune du 30 mars).

Depuis le 11 juin, on le sait, l’âge imposé par la réforme de 2023 ne bougera pas ! Selon la représentante de la CGC : « L’âge, on n’a plus le droit d’en parler » (Le Parisien, 13 juin).

Il n’y aura donc pas de « bougé » . Cela n’empêche pas la secrétaire générale de la CFDT de trouver que « ce nouveau cadre – le conclave – a permis de vraies discussions ».

La preuve ? La CFDT ne propose-t-elle pas une hausse de la CSG pour les retraités qui ont les plus hauts revenus (?) car « il faut trouver des hausses de financement ». L’idée de faire cotiser les employeurs n’est évidemment pas à l’ordre du jour de ces « vraies discussions ». Ni la modification de l’âge de départ !

Le dispositif « carrières longues » menacé

Il se pourrait même que des salariés partent plus tard que ce qui est prévu par la réforme Macron. C’est ainsi que le Medef, avec qui (…)