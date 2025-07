Le 1er congrès juif antisioniste s’est tenu en Autriche

« Plus de 800 juifs antisionistes et alliés non juifs se sont réunis (…). Bien qu’il s’agisse du premier événement de ce type en Europe, il a déjà donné lieu à l’organisation d’un second congrès prévu pour 2026.

Nous, intervenants et organisateurs du congrès, publions cet appel public, qui reflète les positions collectives issues de ces trois jours de discussions.

En tant que juifs antisionistes et alliés, nous nous tenons aux côtés de tous les Palestiniens – en Palestine comme en exil – contre le sionisme et ses crimes (…).

Nous affirmons le droit des peuples occupés à résister par tous les moyens, comme le reconnaissent plusieurs dispositions des Nations unies. Il est essentiel que les juifs de conscience s’unissent partout pour s’opposer au sionisme, en collaboration et en solidarité avec le mouvement mondial pour la libération de la Palestine. (…).

Nous condamnons sans réserve tous les crimes de guerre commis par Israël depuis le 7 octobre 2023, y compris le nettoyage ethnique, l’apartheid militarisé, l’urbicide, le scholasticide, le médicide, la famine de masse utilisée comme moyen d’expulsion forcée de plus de deux millions de Gazaouis, ainsi qu’un génocide en cours faisant des centaines de milliers de victimes – l’un des pires crimes de guerre de notre époque. (…)

Ces nouveaux crimes ne sont que les derniers ajouts à une histoire interminable d’exactions similaires depuis 1948. Malgré les violations répétées des résolutions de l’Onu et les nombreux rapports de rapporteurs spéciaux, aucune sanction n’a jamais été imposée à Israël.

Aucun de ces crimes de guerre et crimes contre l’humanité n’aurait pu être commis ou perdurer sans le soutien actif et enthousiaste des puissances occidentales (…) menées par les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

En armant un État criminel et génocidaire, ces gouvernements partagent la responsabilité légale et morale au regard de la convention de 1948 sur le génocide. Nous appelons tous les États et toutes les sociétés à respecter leurs obligations en vertu de cette convention et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide en cours à Gaza. (…)

Nous appelons toutes les sociétés, associations et organisations internationales à exclure Israël de toute adhésion jusqu’à ce qu’il respecte les résolutions de l’Onu et de l’Assemblée générale, mette fin au génocide en cours à Gaza et retire ses forces militaires de tous les territoires acquis par la force en 1948 et 1967, ainsi que des territoires syriens et libanais occupés depuis 1967.

Israël doit se retirer immédiatement et complètement de la bande de Gaza, lever le blocus en place depuis 2006, et autoriser l’accès sans restriction à toutes les agences humanitaires.

Nous appelons tous les États, institutions et organisations de la société civile à mettre en œuvre et soutenir les revendications du Comité national palestinien pour le BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions). Cela implique de rompre tous liens financiers, académiques, militaires, culturels et diplomatiques avec l’État génocidaire tant qu’il ne respecte pas les conditions énoncées ci-dessus, ainsi que le droit au retour des réfugiés palestiniens comme stipulé par la résolution 194 de l’Onu.

Nous appelons également l’Onu à imposer des sanctions immédiates et globales en réponse aux attaques illégales et non provoquées d’Israël contre Téhéran et d’autres villes iraniennes, et à la tuerie massive de civils.

Ces sanctions doivent aussi viser les gouvernements occidentaux qui facilitent ces crimes internationaux à travers leur soutien militaire et politique. Les armes nucléaires d’Israël – illégales – doivent être démantelées dans un processus transparent sous la supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Nous rejetons catégoriquement l’affirmation selon laquelle Israël agit au nom des juifs ou que ses crimes sont soutenus par tous les juifs.

Nous appelons les juifs du monde entier à se soulever contre l’État sioniste, à lui retirer toute légitimité et à exiger une fin immédiate de ses actions criminelles et immorales.

Cela implique de soutenir la campagne BDS et de rompre tout lien culturel, politique et institutionnel avec Israël tant qu’il ne se conforme pas aux conditions énoncées. Israël et le sionisme agissent illégalement et immoralement, tout en affirmant qu’ils parlent au nom des juifs – mettant ainsi tous les juifs en danger.

C’est cette prétention selon laquelle les juifs soutiendraient intrinsèquement le sionisme et l’État sioniste criminel – qui constitue le véritable antisémitisme.

Nous embrassons tous les opposants israéliens au sionisme et appelons les Juifs israéliens à reconsidérer leur allégeance à un régime qui nie les droits des Palestiniens depuis plus de huit décennies.

En l’honneur de l’héritage historique juif et des principes mêmes du judaïsme, nous appelons les juifs de conscience du monde entier à se tenir aux côtés des Palestiniens pour rejeter l’idéologie raciste du sionisme et sa suprématie inhérente.

Nous agirons, partout où nous nous trouvons, en collaboration avec le mouvement mondial pour la décolonisation et la libération de la Palestine.

Unissons-nous et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour construire un avenir fondé sur l’égalité, la justice et la dignité pour tous les habitants de la Palestine – une terre où la vie partagée et le respect mutuel puissent à nouveau s’épanouir.

Décoloniser et désioniser. Liberté pour la Palestine et son peuple.

Signataires : Haim Bresheeth-Zabner ; Ronnie Barkan ; Dalia Sarig ; Ghada Karmi ; Ramzy Baroud ; Ilan Pappé ; Awad Abdelfatah ; Camille Lévy Sarfati ; Roger Waters ; Yakov Rabkin ; Katie Halper ; Tarkan Tek ; Roshan Dadoo ; Rahma Zein ; Wilhelm Langthaler ; Stephen Kapos ; Irina Vana ; Marco Wanjura ; Naama Farjoun ; Tony Greenstein ; Wieland Hoban ; Donny Gluckstein ; Iris Hefets ; Martin Weinberger. »