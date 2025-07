Projet de loi sur l’emploi des séniors : un aménagement de la réforme des retraites

Le 3 juillet, a été examiné par l’Assemblée nationale le projet de loi sur l’emploi des séniors, issu de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 14 novembre 2024 discuté par les organisations syndicales, patronales et le gouvernement (voir les numéros 832, 835 et 841 d’Informations ouvrières). Un accord qui tombe à point nommé pour une ministre du Travail qui cherche à avancer « à bas bruit » sur la mise en musique d’une réforme des retraites massivement et bruyamment rejetée.

Pour la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet, pas question de changer une virgule à cet accord providentiel que constitue l’Ani du 14 novembre. Un accord « signé par quatre organisations syndicales équivalant à 75 % de la représentativité syndicale » ne cesse-t-elle de rappeler à chaque amendement des députés de la France insoumise.

Le gouvernement, grand défenseur des syndicats ? Après avoir méprisé l’écrasante mobilisation contre la réforme des retraites, après la faillite du conclave, pourquoi tout d’un coup cet accord (…)