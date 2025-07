En Inde, plus de 250 millions de travailleurs en grève et manifestations

Comme le rappelaient celles-ci : « Le gouvernement indien n’a pas organisé de conférence syndicale depuis dix ans et continue de prendre des décisions contraires aux intérêts des travailleurs, notamment en tentant d’imposer quatre codes du travail dans le but d’affaiblir la négociation collective, de paralyser les activités syndicales et de favoriser les employeurs au nom de la “facilité de faire des affaires”. Les politiques économiques entraînent une hausse du chômage, une hausse des prix des produits de première nécessité, une baisse des salaires, une réduction des dépenses sociales dans l’éducation, la santé et les services publics de base, ce qui aggrave les inégalités et la misère des pauvres, des groupes à faibles revenus et même des classes moyennes. Le gouvernement a abandonné le statut d’État-providence de notre pays et œuvre dans l’intérêt des entreprises étrangères et indiennes, comme le montre la vigueur de ses politiques. »

L’activité mise à l’arrêt dans plusieurs États

Les centrales ouvrières ont été rejointes par des syndicats paysans qui avaient mis en échec la politique du BJP, parti de Narendra Modi. À Kolkata, au Bengale, « le gouvernement a ordonné à tous ses employés de se présenter au travail… Aucune absence ne sera acceptée sauf cas exceptionnel… »

Le gouvernement central a mis une pression pour invisibiliser la grève. Le jour dit, il n’a pas commenté officiellement la grève sauf à rejeter généralement les revendications des syndicats. Pourtant, dans le secteur bancaire du Madhya Pradesh, environ 40 000 employés de banques pu-bliques et coopératives dans 8 700 agences ont rejoint la grève, affectant les services bancaires.

La mobilisation a été particulièrement forte dans certains États et régions où l’activité économique a été complètement à l’arrêt, notamment au Kerala, Tripura, Bihar, Jharkhand, au Bengale-Occidental, avec des affrontements rapportés dans certaines zones comme Naxalbari et une forte participation des secteurs bancaire, assurance, transport et usines, ainsi que dans l’Himachal Pradesh, à Shimla, la capitale de l’État. À New Delhi, la capitale, une importante manifestation centrale a eu lieu.

À Mumbai, les employés de banque ont également manifesté contre la privatisation du secteur.

Le mouvement des paysans dans toutes les mémoires

Le gouvernement BJP et ses officines comme le RSS ont cherché à minimiser l’ampleur de la grève. Le ministère du Travail a déclaré le 8 juillet 2025 qu’« environ 213 syndicats, y compris le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) soutenu par le RSS, l’ont informé qu’ils ne participeraient pas à la grève générale nationale. » (source : The Hindu, 9 juillet 2025). Le gouvernement a maintenu sa position sur la nécessité des « réformes ».

Malgré ces tentatives, plus de 250 millions de participants, y compris des agriculteurs et des étudiants, se sont mis en mouvement.

Par ses silences ou ses déclarations minimalisant les faits, la classe capitaliste n’oublie pas le Kisan Andolan, le puissant mouvement des paysans de 2021. Ce dernier vit dans la conscience des paysans et travailleurs d’Inde, imprimant qu’il est possible de faire plier le gouvernement réactionnaire Modi.

Comme le rappelle à l’issue de la grève, la direction du syndicat AICCTU : « Cette grève était une réponse appropriée aux politiques destructrices du gouvernement Modi et à son attaque généralisée contre les droits et les moyens de subsistance des travailleurs, la démocratie, la Constitution et le droit de vote des travailleurs. Quatre codes du travail et trois lois pénales sont promulgués pour asservir les travailleurs aux grandes entreprises et criminaliser leurs droits. La dernière attaque du gouvernement Modi contre les travailleurs et le peuple est la conspiration de privation massive de leurs droits, qui prive de leur droit de vote les migrants, les minorités et une grande partie des pauvres et des opprimés. Dans un tel contexte, la grève de millions de travailleurs en Inde marque assurément une étape importante dans le mouvement ouvrier indien. »