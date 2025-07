Kanaky (Nouvelle-Calédonie) > Les accords de Bougival : « La tâche s’annonce ardue »

Nous avons publié la semaine dernière de premières informations relatives à la signature du projet d’accord intitulé « Le pari de la confiance » cosigné à Bougival par les représentants des forces politiques de Kanaky et par Manuel Valls, ministre des « Outre-mer », représentant le gouvernement Macron-Bayrou.

Depuis cette date de nombreux juristes notamment en droit constitutionnel, des « experts » ont exprimé leur avis. Comme nous le montrerons dans cette page, en réalité cet accord permet à l’impérialisme français de garder la main de A à Z. Mais les formulations sont la plupart du temps si « confuses » que chacun peut y lire ce qu’il a envie d’y voir… et surtout ce qu’il a envie de faire voir.

Ce brouillage des cartes reflète également nombre des contradictions qui s’expriment entre les signataires des différents camps en présence. Tout cela est un puissant facteur de tension, une tension très palpable qui s’est exprimé sitôt le projet « Le pari de la confiance » signé.

La chaîne publique France 3 avertit que « de retour à Nouméa la tâche s’annonce ardue pour les signataires de l’accord qui doivent maintenant convaincre la population et surtout leurs bases respectives de voter en faveur du texte, un référendum sera organisé en début d’année prochaine. »

Pour sa part France Inter cite des « sources proches du ministère des Outre-mer » et précise que « Sonia Backès et Nicolas Metzdorf (anti-indépendantistes et loyalistes représentants des colons, Ndlr) auraient accepté l’aide proposée par le gouvernement en ce début de semaine pour leur protection et celle de leur famille. »

D’une certaine façon, cette tension extrême s’était exprimée dans la prise de parole du chef de la délégation du FLNKS Emmanuel Tjibaou sitôt la signature du projet apposée sur le document déclarant devant le président de la République et tous les autres signataires : « Choisir ce chemin qui est (…)