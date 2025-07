L’autre cible du plan Bayrou : le Code du travail

Le Premier ministre ne veut pas « seulement » supprimer deux jours fériés. Un cycle de « négociations » sur le droit du travail pourrait être lancé rapidement. Là aussi, la ministre du Travail annonce un document d’orientation pour cadrer la « discussion ».

« Chaque seconde qui passe, la dette de la France augmente de 5 000 €. Notre pronostic vital est engagé » ou encore « C’est la dernière station avant la falaise et l’écrasement par la dette » a osé François Bayrou le 15 juillet, puis sa ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, de renchérir « nous avons le PIB d’un pays en voie de paupérisation et les dépenses sociales d’un pays riche ».

Ainsi, ceux qui déversent 6 690 euros par seconde aux patrons (211 milliards d’euros aux entreprises par an) et qui entendent consacrer 64 milliards d’euros en 2027 pour les dépenses de guerre, voudraient faire pression sur la population pour qu’elle accepte de… « faire des efforts » !

Bayrou a annoncé son plan de guerre sociale, dans le but annoncé d’économiser 43,8 milliards d’euros dès 2026.

Nous venons de voir ce qu’il en est concernant la remise en cause de la Sécurité sociale. Qu’en est-il du reste ?

Suppression de deux jours fériés

La suppression des deux jours fériés est annoncée « pour tous et de manière non optionnelle ». Les dates concernées envisagées sont le lundi de Pâques et le 8 mai. Ces deux dates ont été mises immédiatement en avant pour occuper l’espace médiatique. Et François Bayrou indiquant, en « grand prince », être prêt à examiner (…)