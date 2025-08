Faudrait-il fermer des maternités en France pour raison de sécurité ?

Le nombre de maternités en France est passé de 1 369 en 1975 à 464 aujourd’hui, en raison d’une volonté de regroupement et de concentration des structures de soins périnatals et d’une logique financière de baisse des coûts. La conséquence a été une réduction du maillage territorial et l’augmentation de la distance entre le domicile maternel et la maternité la plus proche pour accoucher. L’accouchement accidentel en dehors d’une maternité a ainsi naturellement augmenté en France, au cours de la dernière décennie (moins de 1 % en 2016). Cela n’a pas empêché l’Académie nationale de médecine de préconiser, dans un rapport publié en 2023, de poursuivre la fermeture des maternités effectuant moins de 1 000 (…)

Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez : vous abonner, ou

acheter un accès au contenu protégé pendant 7 jours pour 1,50€. Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :