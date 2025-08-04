« Vive l’armée de terre ! » (et la JDC)
Pour promouvoir ses plus de 20 000 recrutements militaires, le gouvernement a annoncé la refonte « militarisée » de la journée défense et citoyenneté (JDC), obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Dans son rapport annuel, l’Injep1Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), Les chiffres clés de la jeunesse 2025, 4 juillet. estime que 12,3 % des jeunes de 15 à 29 ans en France sont « inactifs » (ni en emploi, ni en études, ni en formation). Concrètement, c’est environ 1,5 million de jeunes qui sont aujourd’hui laissés sur le carreau. Mais pas de panique, l’armée recrute. Pour promouvoir ses plus de 20 000 offres d’emplois annuels, le gouvernement a annoncé la refonte « militarisée » de la journée défense et citoyenneté (JDC), obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Alors comment convaincre la jeunesse de tuer et de mourir pour des intérêts qui ne sont pas les siens ? Eh bien, on n’en parle pas. Au programme, des « ateliers immersifs et ludiques » , comme « le tir sportif laser ». Et pour les intellos, on aura droit à un jeu de rôle sur fond de guerre majeure, qui désignera les « adversaires » de la France comme la Russie, l’Iran, ou encore les djihadistes. C’est presque drôle, mais tout est vrai.
Ce qui est beaucoup moins drôle en revanche, c’est l’objectif avoué derrière cette JDC mise à jour. Dans un article le 27 juillet 2025, Le Monde explique que « pour susciter les vocations, voire envisager des réquisitions si les circonstances l’exigeaient », l’accent sera mis sur le lien, dans la durée, entre les jeunes et le ministère de la Défense. Chaque appelé se verra donc remettre son « passeport défense » sur la plateforme Défense +, qui devra obligatoirement être présenté pour passer le bac ou obtenir son permis de conduire.
Pour faire passer la pilule de votre future réquisition, je vous propose d’écouter Vive l’armée de terre, de Didier Super. Au mieux, vous aimez, au pire, ça vous fera un truc sympa à chanter dans les tranchées.
Et si vous supportez mal le froid et la boue, on se voit le 5 octobre au Dôme de Paris, au meeting international contre la guerre.
Antoine
Engagez-vous !
103 000 lycéens sont sans affectation au terme de la phase complémentaire de Parcoursup. L’outil de sélection mis en place par Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, alors ministres de Macron, remplit son rôle, entre 2023 et 2025 c’est 285 000 jeunes exclus de l’accès à l’enseignement supérieur – sans compter ceux qui sont envoyés dans des formations qu’ils n’ont pas choisies et qui abandonnent dès les premiers mois.
Alors que partout en Europe les représentants du capital annoncent des budgets austéritaires pour financer l’effort de guerre, sabrant dans les budgets de l’école, de l’université et plus largement de tous les services publics. Le jour des rattrapages devant des lycées de Saint-Nazaire, de Nantes et la faculté de Nantes, sur le sol, des graffitis tout à fait officiels, du ministère des Armées, pour le recrutement dans l’armée de terre sont apparus.
Une expression de ce que cherche à faire Macron : après avoir méthodiquement détruit toutes possibilités de formation professionnelle, envoyer la jeunesse dans l’armée puis à la guerre, d’abord avec le SNU et maintenant en préparant « un nouveau cadre pour servir (l’armée)2Lors de son discours aux armées le 13 juillet. ». Seule la jeunesse organisée peut faire reculer le gouvernement, « du fric pour l’université pas pour l’armée ! »
Rendez-vous au meeting international contre la guerre le 5 octobre prochain.
Geroge Togov