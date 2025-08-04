Dans son rapport annuel, l’Injep estime que 12,3 % des jeunes de 15 à 29 ans en France sont « inactifs » (ni en emploi, ni en études, ni en formation). Concrètement, c’est environ 1,5 million de jeunes qui sont aujourd’hui laissés sur le carreau. Mais pas de panique, l’armée recrute. Pour promouvoir ses plus de 20 000 offres d’emplois annuels, le gouvernement a annoncé la refonte « militarisée » de la journée défense et citoyenneté (JDC), obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans.

Alors comment convaincre la jeunesse de tuer et de mourir pour des intérêts qui ne sont pas les siens ? Eh bien, on n’en parle pas. Au programme, des « ateliers immersifs et ludiques » , comme « le tir sportif laser ». Et pour les intellos, on aura droit à un jeu de rôle sur fond de guerre majeure, qui désignera les « adversaires » de la France comme la Russie, l’Iran, ou encore les djihadistes. C’est presque drôle, mais tout est vrai.

Ce qui est beaucoup moins drôle en revanche, c’est l’objectif avoué derrière cette JDC mise à jour. Dans un article le 27 juillet 2025, Le Monde explique que « pour susciter les vocations, voire envisager des réquisitions si les circonstances l’exigeaient », l’accent sera mis sur le lien, dans la durée, entre les jeunes et le ministère de la Défense. Chaque appelé se verra donc remettre son « passeport défense » sur la plateforme Défense +, qui devra obligatoirement être présenté pour passer le bac ou obtenir son permis de conduire.

Pour faire passer la pilule de votre future réquisition, je vous propose d’écouter Vive l’armée de terre, de Didier Super. Au mieux, vous aimez, au pire, ça vous fera un truc sympa à chanter dans les tranchées.

Et si vous supportez mal le froid et la boue, on se voit le 5 octobre au Dôme de Paris, au meeting international contre la guerre.

Antoine