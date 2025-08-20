Arrêt maladie : comment le gouvernement veut dépenser le moins possible

Françaises, Français il y a un problème dans les finances de ce pays et c’est la faute des salariés qui abusent des arrêts maladie. Donc il faut s’attaquer à ceux-ci…

Ce résumé qui peut sembler caricatural reflète ici l’orientation du gouvernement.

Pour celui-ci, le problème n’est en rien lié aux 80 milliards de fraude fiscale ni aux milliards de fraude sociale.

Le problème ne vient pas des dizaines de milliards de cadeaux faits aux patrons entre les cadeaux fiscaux et les exonérations de cotisations sociales.

Non, le problème ce sont les travailleurs malades.

Et cet acharnement contre les arrêts maladie ne date pas du mois de juillet 2025.

En effet, même si on a oublié le personnage, tout le monde garde en tête les propos de Bruno Lemaire, vous savez, l’ancien ministre de l’Économie qui prétendait le 18 avril 2023 qu’une partie de la fraude sociale était du fait des musulmans qui envoyaient leurs allocs au Maghreb (ça rappelle quelqu’un).

Ce ministre (alors démissionnaire), avait déjà les mêmes arguments que Bayrou lors de son audition en commission des finances le 9 septembre 2024. Pour lui : « Notre modèle social, c’est ça qui risque de faire réellement déraper les comptes publics dans les années à venir », en ajoutant que les arrêts maladie étaient entre autres la cause de tous les maux du pays.

En 2024 comme en 2025, pour la macronie, le déficit de la Sécurité sociale ne vient pas des 80 milliards d’exonérations de cotisations et aux 10 milliards de fraude patronale, il est dû aux français malades !

Le gouvernement ne cesse de parler de l’envol du coût des arrêts maladie en martelant le fait que cela représente 16 milliards d’euros pour 2024.

Éléments de langage repris volontiers par Catherine Vautrin dans le cadre du service après-vente du projet gouvernemental, quitte à distiller des infox dans le but de jeter les salariés malades à la vindicte populaire.

Ce montant peut donner le tournis mais il est à relativiser car cela ne représente que 6,35 % du budget de l’Assurance maladie (252 milliards de budget pour 2024).

les vraies raisons de l’augmentation (relative) du coût global des arrêts maladie

Tout d’abord, le montant des indemnités journalières est corrélé à l’augmentation des salaires.

Il faut savoir que les indemnités journalières (IJ) ne sont pas des allocations mais des revenus de remplacement. Cela signifie que les IJ sont calculées sur la base de votre salaire.

Donc, quand le Smic augmente, le montant des indemnités journalières est revalorisé vu que celui-ci est calculé sur le salaire.

Néanmoins, afin de ne pas nourrir de nouveaux fantasmes, si en montant global les indemnités journalières ont progressé du fait de l’évolution du Smic et des salaires, il faut relativiser.

Selon la Cnam toujours, le montant journalier moyen des indemnités journalières, passé de 31 euros en 2010 à 33 euros en 2019, puis à 36 euros en 2023… pas de quoi faire la fiesta…

Une explication de l’augmentation du nombre d’arrêts maladie est liée au vieillissement de la population active qui a subi de plein fouet les contre-réformes sur la retraite. L’abrogation de la réforme des retraites est la solution si on veut réduire le nombre d’arrêts expliqué par le fait que les corps sont usés.

Ces deux explications sont attestées par la Cnam elle-même :

« Cette progression s’explique à 60 % par des facteurs démographiques (augmentation et vieillissement de la population salariée) et économiques (hausse du salaire moyen ou du Smic) » .

Pour les autres arrêts (qui représentent 40 % de l’augmentation) l’explication est donnée dans ce rapport. Cette augmentation est due à la dégradation des conditions de travail .

En effet, les motifs d’arrêts les plus récurrents sont les arrêts pour dépression (33 %) suivis des troubles musculosquelettiques (32 %).

Comment ne peut-il pas en être autrement avec les attaques régulières contre le Code du travail et le poids des syndicats dans les entreprises ?

Concernant les arrêts de longue durée non justifiés, Bayrou et Vautrin auraient mieux fait de vérifier leurs fiches avant de causer.

En effet, selon les données de la Cnam, les arrêts sont, pour l’écrasante majorité, justifiés.

Sur l’année 2024, plus de 1 200 000 arrêts maladie ont été contrôlés par le service du contrôle médical pour 78 000 notifications de reprise du travail notifiées (reprise de travail ne voulant pas dire que l’arrêt n’est pas justifié).

Les saillies du gouvernement ont même contraint la Cnam à démentir l’infox relayée par Bayrou comme nous l’avons appris dans un article du Canard enchaîné .

Le problème de l’Assurance maladie n’est donc pas dans le fait que les gens soient en arrêt maladie.

Dans un contexte où à longueur de journée les médias distillent le discours de la quasi-faillite du pays et la nécessité de se préparer à la guerre, la Sécurité sociale symbolise l’eldorado qu’il faut piller ! Mais pour pouvoir mettre définitivement la main sur le magot de la Sécu, il faut s’attaquer aux ordonnances du 4 octobre 1945 et au code de la Sécurité sociale.