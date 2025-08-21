Mobilisation historique à l’intérieur de l’État d’Israël

Une indignation mondiale contre le génocide Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 564 Palestiniens ont été tués et 3 083 blessés entre le 6 et le 13 août 2025. 61 722 Palestiniens ont été tués et identifiés et 154 525 ont été blessés au total depuis le 7 octobre 2023. Depuis le 27 mai 2025 on compte 1 859 tués et 13 594 blessés parmi les personnes tentant d’accéder à l’aide alimentaire. 80 000 Palestiniens ont été déplacés entre le 18 mars et le 12 août. Entre le 29 juillet et le 12 août : 12 500 déplacements supplémentaires sont recensés, dont 68 % provenant du gouvernorat de Gaza. Alors que la famine sévit dans plusieurs zones de la bande de Gaza, avant le conflit, Gaza était largement autosuffisant en produits alimentaires. Aujourd’hui, 98 % des poulets et 96 % du bétail sont totalement détruits ; 86 % des champs agricoles permanents sont endommagés, et seulement 1,5 % des terres agricoles de Gaza sont encore accessibles et non détruites. L’organisation américaine chargée officiellement d’assurer les distributions d’aide alimentaire s’est avérée être un rouage de la partition de Gaza, obligeant les gens qui cherchent à se nourrir à se déplacer vers des zones de distribution sous contrôle militaire. De jeunes israéliens refusent de faire leur service militaire Face à ces situations de nombreuses initiatives sont organisées à l’intérieur de l’État israélien par des militants juifs qui n’acceptent pas le génocide. Le 12 août à Tel-Aviv, le groupe Mesarvot, constitué de jeunes israéliens qui refusent de faire leur service militaire a organisé un rassemblement devant l’hôtel où se réunissent les responsables du GHF (Gaza Humanitarian Fund) pour protester contre l’organisation délibérée de la famine et les meurtres de centaines de Palestiniens qui cherchent à accéder à l’aide alimentaire. Le 14 août, une quinzaine de journalistes israéliens se sont rassemblés devant la maison des journalistes à Tel-Aviv pour dénoncer l’assassinat ciblé de leurs collègues gazaouis. Sur leurs affiches en hébreu on pouvait lire : « Arrêter les journalistes ne cachera pas les crimes /Tuer des journalistes est un crime de guerre », ou encore des noms de journalistes suivis par la mention « tué par Tsahal ». Pendant ce temps, les déclarations génocidaires se succèdent sur les chaînes de la télévision israélienne. Le 16 août, le ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, déclarait sur Channel 14 : « Gaza et la ville de Gaza elle-même, devraient ressembler à Rafah, que nous avons transformée en un tas de décombres. » Dans un enregistrement diffusé par la télévision israélienne et retranscrit par des médias anglophones, l’ancien chef du renseignement militaire israélien, Aharon Haliva, a déclaré que la mort de 50 000 Palestiniens est un « message nécessaire aux générations futures, peu importe s’il s’agit d’enfants ». Certains dirigeants en France et au-delà refusent toujours de voir par la volonté génocidaire revendiquée par les dirigeants israéliens depuis octobre 2023. De leur côté dans le monde entier, les centaines de milliers de manifestants qui affirment leur rejet du génocide restent mobilisés. Cette semaine, les manifestations étaient massives notamment au Japon dans le cadre des commémorations de l’attaque atomique sur Hiroshima et Nagazaki, aux Pays Bas, au Maroc, en Australie. F. L.