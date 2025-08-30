La France insoumise rassemblée et déterminée

Les AmFis, universités d’été de la France insoumise, ont eu lieu du 21 au 24 août à Châteauneuf-sur-Isère près de Valence (26). Près de 5 000 participants, soixante-dix conférences rassemblant militants, députés insoumis, personnalités du monde universitaire, associatif et politique. Informations ouvrières était présent pendant toute la durée des AmFis et tenait un stand au village militant.

Le mouvement insoumis progresse, s’enracine et se structure. Dans le meeting de clôture, Mathilde Panot a salué la large participation des militants, déterminés à combattre : « Chaque été, aux AmFis, nous puisons la force de mener les combats pour l’année. Les puissants nous espéraient résignés. Vous voilà plus nombreux que jamais, déterminés à les faire tomber ! Plus le pouvoir nous tape, plus chacun comprend qu’il a peur de nous. Les puissants ont peur de notre nombre, d’un mouvement politique qui ne recule jamais. Ils sont effrayés par l’alternative politique que nous représentons ! »

Preuve en est le énième polémique qui n’a pas manqué de surgir au cours de ces AmFis autour du refus du mouvement d’accréditer le « journaliste » coauteur de La Meute, Olivier Pérou. La meute médiatique et politique s’est immédiatement emparée de ce non-événement pour traîner la France insoumise dans la boue en osant la comparer à l’extrême droite.

À la vitesse de l’éclair, les sociétés des journalistes et des sociétés de personnels des principaux médias ont condamné ce choix, prétendant qu’il n’appartenait pas aux partis politiques de choisir les journalistes. On n’avait pas entendu pareille réaction quand l’Élysée annonçait qu’il sélectionnerait les journalistes « choisis » pour accompagner un déplacement de Macron en 2017. Encore pire quand il s’est agi de dénoncer les assassinats des journalistes de Gaza par l’armée israélienne. Mais l’essentiel était évidemment ailleurs dans ces AmFis.

Quelques jours avant l’ouverture des AmFis, Jean-Luc Mélenchon et des députés insoumis publiaient une tribune qui annonçait le soutien des insoumis au mouvement du 10 septembre et sa mise à disposition pour aider et contribuer partout à sa réussite. Un (…)