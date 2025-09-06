Après Bayrou, le PS au secours des institutions

Bayrou n’est pas encore tombé que déjà les grandes manœuvres ont lieu pour préparer la suite. Passons sur les palinodies de la réception « républicaine », « dans le respect des institutions » par Bayrou des partis du Rassemblement national (RN) au Parti communiste français (PCF) en ce début de semaine. Seuls, la France insoumise (LFI) et Les Verts ont refusé de se prêter à ce simulacre. Dès jeudi 28 août, Manuel Bompard, avait écrit : « Nous n’avons nullement l’intention de participer à l’opération de sauvetage que le Premier ministre tente désormais d’initier. »

Le week-end a été marqué par les annonces faites lors de l’université d’été du Parti socialiste (PS), tenue à Blois.

Dès le mardi 26, Olivier Faure avait parlé d’« un gouvernement d’union (…)