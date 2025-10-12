Une caisse autonome pour les fonctionnaires ?

Tout le monde l’a compris : pour le gouvernement Macron-Lecornu, pas question d’abroger la réforme des retraites. C’est le moment de rappeler que la réforme Macron, ce n’est pas seulement le report à 64 ans de l’âge de départ. Ce n’est pas seulement l’allongement à 43 ans de la durée de cotisations. C’est aussi la suppression des régimes spéciaux pour tous les nouveaux embauchés. C’est l’article 1er de la réforme Macron !

En conséquence, les comptes de tous les régimes sont maintenant consolidés avec le régime général des salariés du privé et ses 15,3 millions de retraités, exonérant l’État des sommes dont il devait s’acquitter pour équilibrer les régimes spéciaux dont il avait massacré les effectifs (cheminots, RATP, etc.).

Voilà que le rapporteur du budget, Charles de Courson, vient de (…)