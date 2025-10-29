Le député socialiste Philippe Brun et les années 30

« En ce moment l’ennemi de classe (de LFI), c’est le socialiste. La France Insoumise a aujourd’hui le même fonctionnement que le KPD, le Parti communiste allemand dans les années 30. Ça a amené la victoire de Hitler en Allemagne, ils font exactement la même chose. Je vais m’exprimer à votre micro, je sais d’avance qu’il y aura 2 000 insultes, menaces de mort, menaces sur ma famille écrites par des trolls, de robots payés par LFI et Mélenchon. LFI c’est l’outrance permanente, c’est les fake news, c’est le détournement permanent de la réalité » (Philippe Brun sur Radio J, le 27 octobre 2025).

Chacun s’y met. C’est le tube à la mode. Tout le monde le clame : « On est dans les années 30 ». Cela possède un avantage immense : celui de permettre de ne pas réfléchir à la situation de 2025. Tout le monde le répète avec l’enthousiasme frénétique du perroquet domestiqué ou du DVD bloqué. Eh bien non, Bardella n’est pas Hitler ; de Villiers n’est (…)