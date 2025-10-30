Dépenses militaires : + 13 % prévus par le budget Macron-Lecornu

Dans la continuité du projet de budget de Bayrou, largement rejeté, le projet de budget du gouvernement illégitime mené par Lecornu, « discuté » en ce moment à l’Assemblée nationale prévoit une hausse de 13 % des dépenses militaires.

Le budget prévoit une hausse de 6,7 milliards pour la défense pour porter le budget à 57,1 milliards d’euros contre 50,5 milliards cette année, soit une hausse de 13 %. Lecornu marche dans les pas de Bayrou : c’est exactement ce qui était prévu dans le projet présenté par l’ancien Premier ministre en juillet dernier. Projet qui correspondait déjà aux annonces faites par Macron quelques jours plus tôt : doubler l’augmentation du (…)