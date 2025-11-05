29 novembre : journée internationale pour la Palestine

ITALIE : « Vers la grève générale du 28 novembre et la manifestation du 29 à Rome » Article paru sur le site de l’Union syndicale de base (1er novembre) « L’assemblée nationale de l’Union syndicale de base, qui s’est tenue à Rome le 1er novembre, a représenté un moment de participation et d’unité extraordinaires du monde du travail. Des centaines de délégués USB de tous les territoires et secteurs – industrie, service public, école, santé, logistique, ports et services – ont fait la voix d’un pays qui n’accepte plus d’être sacrifié à la compatibilité du profit et de la guerre. (…) L’assemblée a dénoncé la loi budgétaire du gouvernement comme une véritable manœuvre de guerre, qui réduit les soins de santé, démantèle le bien-être, augmente les dépenses militaires et alimente la précarité, tandis que le génocide du peuple palestinien se poursuit dans le silence de la communauté internationale. Tout bloquer pour tout changer L’USB a réaffirmé son NON à la logique du réarmement et à l’économie de guerre qui consomme des ressources publiques et des droits sociaux. Chaque euro dépensé en armes est un euro soustrait à l’école, aux soins de santé, aux retraites, au travail. De cette prise de conscience est née la plateforme de l’Union syndicale de base : arrêter la guerre et changer l’Italie, à partir de salaires et de pensions décents, d’une échelle mobile moderne, d’une fiscalité vraiment progressive et d’un plan public pour la maison, la santé, l’éducation et l’emploi stable (…). Pendant les travaux, l’assemblée a reçu le salut de Greta Thunberg, qui a exprimé son soutien à la mobilisation appelée par l’USB et a annoncé sa présence en Italie les jours de lutte de novembre, à Gênes puis à Rome, aux côtés des travailleurs et des étudiants. Sur cette base, l’USB confirme et relance la grève générale proclamée le 28 novembre dans tous les secteurs, public et privé, contre la manœuvre de guerre, contre l’appauvrissement du travail et pour une nouvelle redistribution des richesses. Le lendemain, samedi 29 novembre, se tiendra à Rome la grande manifestation nationale, qui réunira travailleurs, jeunes et mouvements sociaux en une seule voix : tout bloquer pour tout changer. » Article paru sur le site de Potere al Popolo, 25 octobre (extraits) « Le samedi 25 octobre, à Rome, s’est tenu une grande assemblée nationale promue par Potere al Popolo, qui a rempli les salles du Nuovo Cinema Aquila d’environ trois cents participants de différentes réalités organisées, militants de base, délégations territoriales, militants et militants sociaux (…). Pour se confronter dans les pratiques de lutte et non à table, l’assemblée a immédiatement pris les rendez-vous suivants (en plus des rendez-vous spécifiques relancés par les différents parcours organisés et de mobilisation) : – 14 novembre avec la journée No Meloni et la grève des étudiants ; – 16 novembre à Rome assemblée nationale de rassemblement des « cents assemblées » territoriales du mouvement Blochiamo Tutto ; – 28 novembre grève générale promue par USB, et 29 novembre manifestation nationale à Rome. (…) »