A la veille de la manifestation du 29 novembre pour la Palestine, allez voir « La voix de Hind Rajab » !

Nous avons eu le privilège de voir en avant-première nationale le 18 novembre dans notre ville du Puy en Velay La voix de Hind Rajab et de pouvoir suivre un échange en simultané depuis Montreuil avec la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania. Ce film a reçu en septembre le grand prix du jury de la Mostra de Venise et une ovation debout de 24 minutes.

Nous qui ne sommes que de modestes spectatrices et spectateurs avons été aussi bouleversés par le film. Il est construit à partir d’une bande sonore, gardée telle quelle dans le film, celle de l’appel au Croissant rouge palestinien d’une fillette de Gaza de 6 ans. Elle est coincée dans une voiture qui vient d’être criblée de balles, sous les corps sans vie de ses oncles, tantes, cousins. Autour d’elle, des chars de l’armée génocidaire.

Les membres du Croissant rouge se succèdent au bout du fil avec elle. Ils lui parlent, cherchent à la rassurer, à ne pas la perdre tandis qu’ils s’activent pour trouver une solution pour la sauver. On voit pendant des heures les procédures humiliantes imposées par l’État sioniste, les démarches désespérées auprès des uns et des autres et cette petite fille qui supplie de sa petite voix « venez me chercher ». On assiste aux échanges avec la mère, elle aussi terrifiée. Le huis clos des bureaux de l’association humanitaire nous montre l’enthousiasme, les tensions, le découragement, le doute de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent au quotidien pour sauver ce qui peut l’être.

Au bout de plusieurs heures, une ambulance, la dernière de Gaza Nord, est finalement autorisée à aller à sa rencontre. Et quand elle la rejoint enfin, la violence et la cruauté de l’armée génocidaire dépassent l’entendement.

Elle s’appelait Hind Rajab, elle avait 6 ans, elle voulait que la guerre s’arrête pour pouvoir aller jouer encore dans le sable de la mer de Gaza…

Le film sort le 26 novembre en sortie nationale en France. Prenez le temps d’aller le voir. Vous serez encore plus convaincus de tout faire pour la réussite de la grande manifestation nationale du 29 novembre à Paris pour exiger la fin de l’horreur du génocide.

Claudie, David, Naziha, Pascal, Valérie