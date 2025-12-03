Vers quoi veulent-ils nous emmener ?

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, mise en examen ce 2 décembre, pour avoir dit : « les rats quittent le navire » en dénonçant les délocalisations industrielles ;

– des syndicalistes, et même des universitaires poursuivis pour « apologie du terrorisme » ou pour « antisémitisme » pour le seul fait de se dresser contre le gouvernement génocidaire de Netanyahou et ses soutiens en France ;

– la principale force politique d’opposition au gouvernement, LFI, combattant pour le départ de Macron, calomniée sans relâche par les médias et les partisans – de droite comme de « gauche » – de la « stabilité » des institutions ;

– la population immigrée ou d’origine immigrée ciblée par une campagne immonde, pourchassée par un racisme d’État au nom d’une conception frelatée de la « laïcité » et de prétendues « valeurs de la République » à la plus grande joie de l’extrême droite; – un climat d’escalade guerrière, alimenté au plus haut sommet de l’État par Macron, son état-major et leurs relais, avec le rétablissement d’un service militaire, la multiplication des classes défense dans les écoles, l’envolée du budget de guerre…

Vers quoi veulent-ils entraîner le pays? Dans quel objectif?

Ils veulent diviser, tenter de terroriser la population, d’empêcher la mobilisation générale contre ce gouvernement et son budget mortifère qui s’attaque à tout – un gouvernement minoritaire comme jamais, rejeté dans tout le pays, qui ne doit sa survie (jusqu’à quand?) qu’aux combines des dirigeants et députés du PS qui ont définitivement trahi le programme auquel ils doivent leur élection.

Le chaos, c’est eux.

L’urgence: se regrouper, s’organiser, combattre ce climat suffocant, la vague raciste et réactionnaire alimentée par le pouvoir, amplifiée par le RN et relayée complaisamment par les médias.

Calomnies, trucages, propagande

L’hystérie antimusulman bat son plein au Sénat Le rapport Eustache-Brinio, tendance Retailleau, « sur la lutte contre l’islamisme en France » émet dix-sept préconisations. Parmi elles, l’interdiction du port du voile dans l’espace public pour les moins de 16 ans, l’interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans, l’interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, l’interdiction des signes religieux dans toutes les disciplines sportives.

N’en jetez plus ! Un rapport haineux, la désignation de guerre d’un ennemi intérieur. Un curieux « sondage » Un sondage Ifop sur les pratiques religieuses des jeunes musulmans est paru ces derniers jours, largement relayé sur toutes les chaînes d’info et dans les médias. Un sondage très douteux… Qu’on en juge : il a été effectué sur un échantillonnage très restreint (291 jeunes !), des mots à multiples interprétations possibles dans les questions ; changement des mots dans l’interprétation des résultats comme « charia » à la place de « loi musulmane »… Justement, Mathilde Panot le qualifie de « sondage bidon commandité par une officine d’extrême droite ».

Deux députés LFI, Bastien Lachaud et Paul Vannier, questionnent son objectivité auprès de la Commission

des sondages et mal leur en prit : Frédéric Dabi, président de l’Ifop, les assignent en justice.

Les petits saigneurs faiseurs d’opinion publique ne reculent plus devant rien. M. L.