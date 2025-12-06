Quand le PS endosse de brader la Sécu et les retraites pour tenter de sauver Macron et Lecornu…

Les ténors du Parti socialiste ont été reçus par Sébastien Lecornu lundi 1er décembre, la veille de la deuxième lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).

Patrick Kanner, Johanna Rolland, Olivier Faure et Boris Vallaud, le 8 octobre 2025 à leur arrivée à Matignon (photo AFP).
Par Carlos Afonso
Publié le 6 décembre 2025
« Nous progressons », « Un compromis est possible », « Si nous n’aboutissions pas cette semaine sur le budget de la Sécu, nous laisserions un déficit de 30 milliards pour la Sécurité sociale », a affirmé Olivier Faure à la sortie de Matignon. C’est pratiquement dans les mêmes termes que Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, alertait sur LCI : « Si chacun ne fait pas un pas vers l’autre, il n’y aura pas de compromis. (…) Sans PLFSS, le déficit de la Sécu atteindrait 30 milliards d’euros l’année prochaine. »

Pour justifier son offre de services à Macron et Lecornu, le premier secrétaire du Parti socialiste ose prétendre avec un cynisme patenté que « ce serait une mauvaise façon de fêter les 80 ans de la Sécu ». Et d’ajouter (…)

