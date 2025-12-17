Budget de la Sécurité sociale 2026 : un vote qui ne passe pas

Hadrien Clouet, député LFI, chef de file pour son groupe de la question de la protection sociale, accompagné d’une dizaine d’élus LFI et de la présidente du groupe Je suis l’un des députés de la France insoumise, un groupe de 71 députés. Les 71 voteront évidemment contre la loi de financement de la Sécurité Sociale, tout à l’heure. Je peux vous dire que chez nous, il ne manquera pas une voix pour s’opposer à un projet de financement de la santé publique, des retraites des hôpitaux, qui est un projet de mort. Couper 4 milliards d’euros à la santé publique, aux Ehpad, aux hôpitaux, cela signifie des personnes qui vont en mourir. Et ce, des deux côtés des couloirs des urgences. à Tulle, Nîmes, Montpellier, Rennes, partout, les hôpitaux rentrent en lutte, même pas pour obtenir des moyens, mais pour défendre des lits, voire défendre, je pense au cas de l’hôpital de Tulle, défendre la possibilité d’avoir une poubelle pour les aiguilles. Voilà le niveau de lutte ! On en est réduit à cette situation, à cause de la macronie, qui a décidé de faire la peau aux services publics et de faire la peau à toute la santé publique, de bout en bout. Le texte, depuis le début, vous l’avez vu, consiste à faire payer les malades, les soignantes, les soignants, les personnes en situation de handicap. Et puis, au fur et à mesure, sont arrivées d’autres horreurs. Vous avez vu la dernière ? Ils vont même baisser les allocations familiales. Ils vont les baisser. Pourquoi ils les baissent ? Pour financer le congé de naissance. Le congé de naissance qu’ils ont refusé de créer en 2026. Donc vous allez payer en 2026 un truc qui n’arrive pas en 2026. Tout le texte est à l’avenant. Ces gens cherchent des prétextes pour plumer tout le monde. Un point, c’est tout. Et plus vous êtes pauvres, plus vous payerez. Et nous trouvons inacceptable que des députés, élus sur un programme de gauche du Nouveau Front populaire, puissent hésiter sur leur vote. Ceux d’entre eux qui, ce week-end, ont été sur les marchés, ont parlé avec leur famille, peuvent-ils prétendre qu’ils ont rencontré quelqu’un qui leur a dit : « Tu as raison, je suis diabétique, j’ai envie de payer 300 balles ». Je crois que cela n’existe pas. Pas un centime ne sera lâché à la bourgeoisie et aux macronistes. Bravo ! Bravo la fédération santé ! Tous ensemble, tous ensemble !