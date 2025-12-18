Au collège Giacometti, la police préférée à la Ligue des droits de l’homme…

La direction du collège Giacometti à Paris, 14e arrondissement, a accuili durant quatre années une équipe de militants de la LDH dans le cadre d’une sensibilisation des élèves aux droits humains (contre les discriminations quelles qu’elles soient, pour la tolérance, pour informer sur les droits de l’enfance…).

Ce dispositif a fonctionné à la satisfaction des équipes d’enseignants, du rectorat et des collégiens. Un peu avant les vacances de la Toussaint, le groupe éducation de la LDH était informé que ce partenariat avec cet établissement était terminé. À l’avenir, la direction du collège a précisé que les questions traitées par la LDH pouvaient l’être aussi par les services de police.

Préférer la police aux bénévoles de la LDH en dit long sur la dérive « sécuritaire » et « martiale » qui impacte désormais les établissements scolaires. En juillet, la police de Paris, sous l’autorité du ministre, avait mis en garde à vue, non sans violence, 42 lycéens réunis pacifiquement au lycée Hélène-Boucher (Paris XXe) autour d’une banderole qui affichait : « Nous sommes tous des enfants de Gaza. »

La répression avait été la seule réponse des forces de police aux aspirations des jeunes à la justice, au droit, à la liberté d’expression. On leur demanderait d’incarner ces valeurs ? Une lycéenne était convoquée six mois après les évènements pour « groupement en vue de réaliser un délit » parce qu’elle était devant le lycée avec une dizaine de camarades. Elle a dû donner ses empreintes et son ADN comme une criminelle, dans quel but ? Le fichier S comme le craint le collectif « des parents indignés par la répression des mobilisations lycéennes » ?

Cette dérive ultra-autoritaire peut être mise en relation avec la création de 900 « classes de défense » dont la mission serait « de se familiariser avec l’armée et de devenir réservistes ». Le rectorat de Paris a ouvert, à l’intention des enseignants une formation intitulée « Découverte des enjeux contemporains de défense en rencontrant les acteurs de l’économie de défense : le groupe Thales ». Qu’elle sera la prochaine étape ?