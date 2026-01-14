Dans la continuité de ce meeting international, nous vous invitons à l’assemblée-débat « Femmes* contre la guerre ».

Les dirigeants européens préparent la guerre. Ils mènent déjà une guerre par procuration en Ukraine et soutiennent le génocide israélien contre le peuple palestinien. Ils soutiennent également Trump dans son intervention militaire et son kidnapping du président Maduro et de son épouse au Venezuela. Profitant de l’escalade guerrière en cours au plan mondial et utilisant la situation de basculement ouverte par l’intervention militaire au Venezuela, Macron et Lecornu et leur gouvernement minoritaire, rejetés comme jamais par des millions dans ce pays, veulent accélérer sur la marche à la guerre.

– Macron/Lecornu ont mis au vote des budgets militaires massifs, pendant que les services publics sont sacrifiés et la sécurité sociale détricotée. Les droits des femmes et minorités de genre sont attaqués puisque les subventions allouées aux associations comme le planning familial ou les Cidff se font au lance-pierre et certains centres ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Des centres IVG ferment faute de moyen alloués à l’hôpital. On nous vend l’égalité femme-homme dans l’armée comme levier d’émancipation pour les femmes. Non. Peu importe qui tire, la barbarie est la même.

– Le général Mandon qui avait dit au congrès des maires « il faut être prêt à voir mourir ses enfants » est invité en grande pompe en Sorbonne le 26 janvier.

– Aucune mère ne souhaite envoyer ses enfants à la guerre. Aucun parent n’est prêt à voir ses enfants mourir. Et aucun jeune ne veut partir à la guerre. L’embrigadement commence à l’école avec les classes défense et se poursuit avec les forums de l’armée organisés par France travail qui ciblent les plus jeunes et les plus précaires. La répression contre les travailleuses, travailleurs et contre la jeunesse des quartiers populaires est à l’œuvre partout.

– Et pour diviser la population, ce gouvernement islamophobe stigmatise de façon systématique les personnes musulmanes ou supposées musulmanes : l’infirmière licenciée de l’hôpital public parce qu’elle portait un calot en est un exemple édifiant.

Inacceptable ! Nous pouvons les bloquer.

D’ores et déjà, des résistances s’organisent. Discutons-en entre féministes, syndicalistes, militant•es ou non.

– NON au budget de guerre Macron-Lecornu !

– NON aux politiques de guerre, d’où qu’elles viennent !

– NON à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux !

Rendez-vous le 31 janvier !

* et minorités de genre