« Palestine 36 », un film d’Annemarie Jacir

On croirait voir des images de la guerre d’Algérie, ou encore Oradour-sur-Glane, ou Guernica. C’est en réalité celles du film Palestine 36 narrant la terrible répression par l’armée britannique, de la grève générale des Palestiniens contre l’impérialisme visant à les déposséder de leur pays.

Se débarrassant des juifs chassés de leurs pays d’Europe par les fascistes, le gouvernement de sa gracieuse majesté crée un « foyer national juif » dont les milices vont apprendre des Tommies (l’armée britannique) comment exproprier les « Arabes » avant de les massacrer. Nous sommes en 1936.

Ce n’est pas dans le film, mais comment ne pas penser que 1936, c’était aussi la révolution espagnole que Staline va étrangler. Que c’était la grève générale en France que le Front populaire va trahir, l’assassinat des dirigeants de la révolution de 1917 lors des procès de Moscou. Trois ans avant le pacte Hitler-Staline et quatre ans avant l’assassinat de Trotsky par un agent de Staline et le début de la deuxième guerre mondiale.

Le film Palestine 36, puissant et dramatique, nous rappelle les origines de la création de l’État sioniste. Il nous montre la résistance des Palestiniens, y compris face à la trahison et à la corruption. On comprend que dès 1936, l’objectif de l’impérialisme, c’est l’éradication du peuple palestinien dans toute sa diversité, car son existence même est niée par le sionisme. Ce n’est pas une histoire de religion.

On ne sort pas plus indemne de la séance. On en sort bouleversé, révolté, et encore plus déterminé.

Courez voir ce film : il est sorti en salle ce mercredi 14 janvier, mais les grands distributeurs (UGC, Pathé) ont fait savoir qu’il ne resterait sur leurs écrans que jusqu’à mardi prochain.

Il est réalisé par Annemarie Jacir, scénariste et réalisatrice palestinienne renommée, avec Hiam Abbass, Roberto Aramayo, Saleh Bakri, Karim Daoud Anaya, Billie Howle et Jeremy Irons dans les rôles principaux.

Pour information, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a traduit sur son site internet des extraits d’une interview d’Annemarie Jacir au site « The New Arab ».