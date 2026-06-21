Bardella, candidat du capital

« Je pense qu’il faut interdire les prises de position politiques des syndicats », a déclaré Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, le 14 juin, lors d’une interview sur BFM TV, interrogé à propos du manque de moyens dans la justice dénoncé par des milliers de manifestants la semaine dernière lors des rassemblements pour Lyhanna.

« Un syndicat, dans l’institution judiciaire, il est fait pour défendre les magistrats, il est fait pour réclamer des moyens, il est fait pour défendre les intérêts de cette corporation et de ceux qui travaillent concrètement. Un syndicat n’est pas fait pour appeler à voter (…)