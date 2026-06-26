Canicule : une question de choix politiques

Un nouvel épisode caniculaire frappe la majorité du pays, avec des températures historiques dépassant selon les experts la canicule de 2003. Rappelons-nous : au cours de l’été 2003, il y a eu officiellement, selon les autorités, 15 000 morts (25 000 selon les syndicats des urgentistes de France). Le gouvernement de l’époque, dirigé par Jean-Pierre Raffarin, avait littéralement laissé mourir les personnes âgées dans les Ehpad. « Plus jamais ça », nous avait-on promis !

Vingt-trois ans plus tard, qu’est-ce qui a été fait ? Rien. À Beauvais (60), l’hôpital annonce « suspendre les accouchements » (!) en raison d’une panne des groupes froids. À Golfech (82), les deux réacteurs de la centrale nucléaire ont été mis à l’arrêt faute de capacités de refroidissement suffisantes. En Île-de-France, la présidente de région, Valérie Pécresse, a recommandé aux Franciliens « de ne pas se déplacer » et de privilégier le télétravail.

Dans l’Éducation nationale, le ministre Geffray s’enorgueillit d’avoir fermé à ce jour au moins 1 800 établissements et d’avoir « aménagé » les horaires de plus de 8 000 d’entre-eux, c’est-à-dire d’avoir fermé leurs portes l’après-midi. Le gouvernement a décidé de ne pas débloquer les moyens pour rafraîchir les salles de classe, il décide de fermer et de renvoyer les élèves, au mieux chez eux (la plupart du temps dans des logements bouilloires), au pire dans la rue !

Or, équiper par exemple chaque salle de classe d’une climatisation coûterait tout au plus 1 milliard d’euros ! C’est le coût du déplacement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale pour soutenir Trump dans sa guerre contre l’Iran !

Il s’agit bien d’une question de choix politiques : cette année, la loi de financement de la Sécurité sociale, adoptée avec les voix des députés socialistes, a réalisé plus de 7 milliards d’économies dans la santé et au même moment, le budget de l’État, que ces mêmes députés socialistes ont refusé de censurer, a augmenté de 6,7 milliards le budget des Armées.

Face à cette situation dramatique, qui a entraîné d’ores et déjà 40 morts (noyades liées à la canicule), certains dans les sommets des organisations syndicales font pression pour reprendre les éléments de langage du gouvernement et, au lieu d’engager la bagarre pour obtenir des moyens, disent aux travailleurs de ce pays : « Restez chez vous ! ». À l’inverse, en bas, dans les syndicats mais aussi en lien avec les mairies dirigées par La France insoumise, on s’organise pour combattre et pallier à la politique de désagrégation menée par Macron et son gouvernement au compte du système capitaliste en décomposition.