Le brut, le net… et les truands !

(Le titre est emprunté à la Fédération CGT des organismes sociaux, lire Informations ouvrières n° 922.)

Tout le monde a vu comment les patrons, réunis à Roland-Garros, ont réagi lorsque Jean-Luc Mélenchon a défendu l’augmentation des salaires. Ils ont bien ri. C’est que Jean-Luc Mélenchon est le seul à exiger l’augmentation des salaires. Tous les autres, tous, de Raphaël Glucksmann à Marine Le Pen en passant par François Hollande, ont le même programme : rapprocher le net du brut.

Pourquoi ? Pour redonner du pouvoir d’achat ?

– C’est une augmentation du pouvoir d’achat qui ne coûte rien aux employeurs puisque le brut n’augmente pas.

– Si on met bout à bout les exonérations de charges patronales (90 milliards) et la suppression des cotisations salariales, les soins comme les retraites ne pourraient plus être financés par la Sécurité sociale .

C’est ce que veut le patronat. Voici ce qu’on lit dans le journal l’Opinion du 10 juillet : « L’organisation patronale propose 60 milliards d’euros pour les branches famille et maladie en moins à payer pour les entreprises. En échange, les entreprises renonceraient à 30 milliards d’exonérations de cotisations dont elles bénéficient et prendraient en charge 10 milliards de cotisations salariales. (…) Cette réforme serait financée par une hausse de la TVA de 19 milliards et par un effort des retraités de 6 milliards. »

N’est-ce pas formidable ?

En conséquence de cette combine :

• Les employeurs récupèrent 20 milliards.

• Les consommateurs payent 19 milliards de TVA en plus.

• Les retraités sont taxés de 6 milliards supplémentaires.

Bref, rapprocher le net du brut a clairement comme objectif de faire supporter aux malades le coût des soins pour augmenter les profits .