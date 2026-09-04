Le Figaro du 21 août se fait l’écho d’articles publiés dans le journal allemand Die Zeit, rapportant des cas de désertions de l’armée ukrainienne, notamment de la part de soldats en formation dans les pays de l’Union européenne. L’un de ses articles suit l’itinéraire d’un soldat, Volodomyr Choulguine, envoyé en Allemagne pour se former, et qui a décidé d’y rester plutôt que d’être envoyé au front. Il explique « souhaiter sincèrement la victoire de l’Ukraine », mais estime que « fuir était la seule décision juste ». Volodomyr Choulguine souhaitait échapper à la conscription, mais avait été pris lors d’un contrôle d’identité, sans les justificatifs qui lui aurait permis d’échapper à l’armée. Il a donc été conscrit et envoyé en Allemagne pour s’y former. Il tombe alors malade. « Lors de l’appel du matin, il a eu des vertiges. Lorsqu’il a demandé la permission de ne pas aller déjeuner avec les autres, un sous-officier ukrainien lui a donné un coup de poing dans la poitrine devant ses camarades. Choulguine est tombé et a été contraint de faire 50 flexions en guise de punition » rapporte Die Zeit. Le conscrit s’en est plaint et est allé chercher assistance auprès d’un médecin allemand, déclenchant la colère des officiers ukrainiens qui ont alors « menacé d’enterrer Choulguine dans un trou et de le déclarer disparu à son retour en Ukraine ». Envoyé par un médecin allemand dans un hôpital de Berlin, il s’est alors enfui. Son épouse l’a rejoint, mais il craint d’être renvoyé en Ukraine : « Depuis la guerre d’agression russe, les règles de séjour des réfugiés ukrainiens ont été considérablement simplifiées. (…) Ces règles ne s’appliquent pas aux recrues ukrainiennes ayant déserté sur le sol allemand », selon le quotidien qui précise que la Saxe-Anhalt aurait demandé aux services de l’immigration de rejeter les demandes de séjour des déserteurs. Il n’est pas seul dans cette situation. Un autre article Die Zeit donne les chiffres suivants : 87 000 Ukrainiens ont été envoyés se former en Europe, dont un tiers en Allemagne. Des centaines d’entre eux ont déserté : le seul Land de Saxe-Anhalt compte au moins 80 déserteurs ukrainiens, plusieurs centaines en Allemagne. Le Figaro rappelle que, selon Lecornu en janvier 2025, 55 Ukrainiens avaient déserté en France dans les mêmes conditions. En tout, l’armée ukrainienne recense 60 000 déserteurs, auxquels il faut ajouter 250 000 conscrits qui se sont absentés sans autorisation (en général, avant de revenir à leur unité). Die Zeit explique : « Les pratiques de recrutement des autorités chargées de la mobilisation constituent l’un des sujets les plus controversés de la société ukrainienne. (…) Des scandales liés à la corruption au sein des services de recrutement éclatent également régulièrement. Des vidéos apparaissent aussi régulièrement montrant des recruteurs faisant usage de violences physiques ou devenant eux-mêmes la cible d’agressions de la part de passants. (…) Depuis l’année dernière, l’Ukraine a notamment mis en place des contrats de volontariat particulièrement bien rémunérés et limités dans le temps. Ceux-ci ont toutefois rencontré très peu de succès. » Solidarité avec les soldats russes et ukrainiens qui refusent d’être envoyés à la boucherie.