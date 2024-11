Grève reconductible et avec occupation à l’Ehpad Saint-Nicolas, à Angers

L’Ehpad Saint-Nicolas est le plus important du Maine-et-Loire (220 agents et 350 résidents). Il est rattaché administrativement au CHU d’Angers.

Le vendredi 15 novembre, s’est tenue une assemblée générale avec le syndicat FO. Plus de 40 agents de l’Ehpad étaient présents. Cette réunion faisait suite à une lettre ouverte à la direction, au conseil départemental et à l’ARS qui dressait l’état de la situation, les conséquences désastreuses du sous-effectif sur les résidents et les personnels : « On ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions ! ».

Cette même AG a décidé la grève reconductible à compter du lundi 25 novembre et l’occupation du site de Saint-Nicolas. Depuis, tous les jours, l’assemblée générale reconduit la grève et l’occupation.



Cassandre, tu est infirmière à l'Ehpad, et il y a un (…)