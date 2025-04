« Un espoir au CHU de Grenoble » 

Juin 2022 : opération « ZAD » organisée par des collègues urgentistes de Grenoble au rez-de-chaussée haut de l’hôpital Michallon.

Janvier 2023 : happening « cérémonie d’ouverture fictive de lits » sur la mezzanine de l’hôpital de Voiron avec le SNMH FO, des personnels de l’hôpital et des collectifs de patients.

L’après-midi se tient un rassemblement intersyndical massif sur le parvis Belledonne du CHU au mot d’ordre : « des bras des lits ».

Septembre 2023 : Inauguration officielle du NHV, envahissement de la cérémonie par une foule importante de militants politiques, syndicaux et associatifs qui crient « des bras des lits » pendant les discours officiels. La réponse avait été : « on n’est pas à Disneyland ».

Décembre 2024 : l’union départementale FO38, le groupement départemental FO (santé), le syndicat FO des personnels du CHU de Grenoble et 3 Syndicats de médecins (USP, SNMHFO et Amuf) manifestent sous les murs de la direction dans une opération « village de tentes » avec l’intervention des députés de La France insoumise.

Le 7 janvier 2025 une délégation intersyndicale est finalement reçue. Les délégués médecins et paramédicaux exposent la gravité et l’urgence de la situation, rappelant que les nombreuses fermetures de lits d’aval, les difficultés d’accès au bloc opératoire, la fermeture des urgences la nuit à Voiron sont directement responsables de conditions d’accueil dégradées avec des délais de prise en charge aux conséquences parfois mortelles pour les patients.

La directrice expose les contraintes budgétaires qui justifient une fin de non-recevoir des revendications.

Claires, précises, répétées, ces revendications ont été soutenues dans la dernière période par les députés Elisa Martin et Sandrine Nosbé qui ont rencontré à leur tour la Direction Générale. Le Maire de Voiron a, de son côté, rédigé un courrier sur la question de la salle supplémentaire d’intervention chirurgicale.

La mobilisation intense et constante du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière, avec le soutien de l’Union et du groupement départemental de l’Isère, des élus politiques et de la population, a conduit le nouveau ministre de la Santé à intervenir directement mercredi 19 mars auprès de la direction en présence de plusieurs collègues du SNMH FO. Une négociation est désormais lancée sur l’ensemble des propositions :

— ouverture de 30 lits en aval des urgences,

— ouverture d’une salle de bloc supplémentaire dédiée à l’urgence chirurgicale,

— ouverture du projet d’UPUG (post-urgence gériatrique),

– recrutement de 2 pédiatres supplémentaires pour les urgences pédiatriques,

– recrutement de 12 urgentistes et d’un renfort IDE AS brancardier aux urgences,

– respect du périmètre des cadres et des horaires du personnel non médical,

En quelques jours, la direction du CHU a donné son accord pour le recrutement de deux nouveaux médecins en renfort. Deux médecins supplémentaires devraient être recrutés pour préparer l’ouverture de 30 lits en aval des urgences.

La salle d’urgence chirurgicale devrait également être rapidement opérationnelle ainsi qu’un second scanner avant la fin de l’année.

Le renfort des effectifs de pédiatrie serait rendu possible par le soutien de la commission de la permanence des soins.

Ces petits signes montrent que des directives sont données dans le sens de la satisfaction des revendications, preuve de l’utilité de la mobilisation sur des bases claires.

Il y a encore loin de la coupe aux lèvres mais un espoir est né qui renforce notre détermination à mettre en œuvre ce programme de réouverture. Il passe par l’ouverture de lits et le renfort de l’aval des urgences. Il permettra la sécurisation de l’exercice médical et le recrutement des médecins urgentistes nécessaires, conditions préalables indispensables à la réouverture du service d’accueil des urgences la nuit et au rétablissement de l’accès aux soins pour tous 24 heures/24.

La mobilisation syndicale organisée, appuyée par élu.e.s et population paye.

SNMF FO,

Grenoble, le 24 mars 2025