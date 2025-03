Belgique : préparatifs pour la grève du 31 mars

L’appel à la grève générale a été lancé par les deux centrales syndicales FGTB et CSC en front commun, dès que le programme gouvernemental de la coalition « Arizona » a été connu. Le 3 février, De Vewer, à la tête de cette coalition, a été nommé Premier ministre.

La FGTB qualifie son programme de « déclaration de guerre » contre l’ensemble du monde du travail : De Vewer annonce, plus de flexibilité, des facilités pour licencier durant les 6 premiers mois de contrat, des coupes dans les services publics et contre les demandeurs d’emploi.

Mais la colère ouvrière se dresse d’abord face à l’attaque contre les pensions et les droits à partir en retraite. L’âge de départ était à 65 ans : il est porté à 66 ans depuis le 1er février 2025, et passerait à 67 ans au 1 er février 2030.

Mais le plus grave est la volonté gouvernementale de supprimer toutes les règles acquises permettant de partir avant ces âges. Ainsi, les cheminots, autorisés aujourd’hui à partir à 55 ans, devaient aller à 65, puis 66… De même pour les militaires autorisés à partir à 56, ainsi que pour d’autres professions encore. Actuellement, il est possible de partir plus tôt, après 42 ans de travail, si le salarié justifie de 234 jours considérés travaillés pour chacune des années. De Vewer veut que les arrêts maladie, le chômage, le congé parental soient retirés du calcul des 234 jours. Le calcul de la pension des fonctionnaires, actuellement établi à partir des dix meilleurs années, serait calculé sur le salaire moyen de toute la carrière. Par tous les moyens, De Vewer cherche à imposer de partir plus tard, pour moins de pen-sion.

Assemblées de mobilisation

Des assemblées de mobilisation se tiennent pour préparer le blocage par la grève le 31 mars. Le 17 mars la FGTB réunissait ses militants de la région de Namur avec Thierry Bodson, président national de la FGTB et Jean François Tamellini, secrétaire de l’interrégionale wallonne. Un fascicule « Droit de grève-guide pratique » était distribué à l’entrée. Monique Simon, secrétaire régionale, introduit en dénonçant les budgets militaires du gouvernement fédéral dit Arizona : il était prévu d’atteindre les 2 % du PIB en 2029, en fin de législature. Chamboulement : les 2 % seront atteints cette année, pour le sommet de l’Otan de juin. Soit 4 milliards de dépenses militaires supplémentaires en 2025. Et 17,2 milliards pour l’ensemble de la législature. « Dans leurs plans initiaux, tous nos services publics étaient sérieusement impactés. Si on ne les stoppe pas, ce sera bien pire. »

Thierry Bodson insiste sur la solidité du Front Commun FGTB-CSC, qui doit être soigneusement préservé pour le succès des actions, et il souligne les dégâts sociaux déjà annoncés qui s’aggravent en cours de route. « Evidemment on aimerait que cela débouche sur la chute de ce gouvernement fédéral, mais il serait imprudent d’en faire publiquement notre objectif. » Pour les suites du 31 mars, il parle de résistance « marathon », puis évoque des vagues de grève tournantes, et sectorielles… semblant écarter le tous ensemble jusqu’au retrait des mesures Vewer que la puissance du 31 mettra à l’ordre du jour si De Wever ne recule pas.

Dans toute la Belgique les salariés, les syndicalistes, organisent méticuleusement – comme y appelle le tract FGTB Namur – les piquets dans les zones industrielles pour que la grève ait le plus d’impact. Les médias annoncent déjà de fortes perturbations, dans les hôpitaux, les communes, les prisons, les transport. Les collectes de déchets seront à l’arrêt.