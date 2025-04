Meeting de Retailleau et Valls pour Netanyahou

Mercredi 26 mars, Bruno Retailleau et Manuel Valls, ministres d’Etat du gouvernement Macron-Bayrou ont été orateurs, avec beaucoup d’autres, d’un meeting convoqué sur le mot d’ordre « Pour la République….La France contre l’islamisme ».

Ce meeting s’est inscrit d’abord dans une continuité d’attaques hystériques contre les musulmans et contre LFI.

Avant que la soirée ne commence, Christian Estrosi, le maire de Nice, (ex LR, rallié au macronisme et membre du parti Horizons) avait donné le ton : « J’accuse LFI et Rima Hassan d’intelligence avec l’ennemi ».

Ouvrant le rassemblement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fustigé « le poison de l'islamisme » : « Ayons le courage de reconnaître que, en France, il n'y a qu'un seul communautarisme, un seul séparatisme qui menace la République, c'est l'islamisme ».

Et, car c’était aussi et surtout le but du meeting, il s’en est pris à LFI : « Derrière le masque de l’antisionisme, ils tisonnent les braises rougeoyantes de la haine des juifs, de la haine antisémite en instrumentalisant la cause palestinienne parce qu’ils draguent le vote (…)