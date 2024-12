« Ne laissons pas disparaître les centres de soins de la Sécu à Paris ! »

Alors que le 49.3 a de nouveau été dégainé pour le PLFSS 2025 (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) qui prévoit une nouvelle saignée budgétaire dans les hôpitaux ; alors que les soins et médicaments vont subir un nouveau déremboursement qui aura pour effet de transférer à terme le reste à charge aux complémentaires qui annoncent déjà entre 6 et 9 % d’augmentation de leurs tarifs… Alors que sur Paris, comme partout sur le territoire, il est devenu quasi impossible de se soigner à des tarifs du secteur 1 surtout dans un contexte où les centres de santé gérés par la Croix rouge et la MGEN ont été liquidés sur l’autel de la rentabilité financière…

Nous avons appris que le directeur de la Cnam (Caisse nationale de l’assurance maladie) envisage de faire subir le même sort aux centres de santé gérés par la Sécu (CPAM 75 et Cramif), Réaumur et Stalingrad. Il est même prévu des licenciements collectifs pour ces deux centres au nom d’une politique qui refuse que la Sécu gère des centres de soins !

Une situation inédite et intolérable pour le personnel de ces deux centres de santé et pour les patients qui les fréquentent.

Remise en question de l’égalité d’accès aux soins

Dans les centres de santé de la CPAM de Paris ou de la Cramif, on ne se pose pas la question de la rentabilité mais des soins rendus aux patients car dans les centres de santé gérés par la Sécu, ce sont les besoins qui dictent les moyens selon l’adage de la Sécu « on cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». Ce principe trouve son application via l’obligation faite à la Cnam, à la CPAM et à la Cramif de combler les déficits, si déficit il y a.

Or, dans un contexte où l’on galère pour se soigner à des tarifs décents, où va-t-on aller et à quel prix pour passer une radio ou voir un spécialiste si ces deux centres venaient à être liquidés ? Faudra-t-il attendre comme dans certaines villes de province plusieurs mois avant de trouver un praticien en secteur 1 ?

De nombreux patients venant de divers départements d’Ile-de-France fréquentent ces deux centres de santé car ils n’ont pas d’accès aux soins chez eux. Si ces centres venaient à fermer c’est toute une population qui s’en retrouverait démunie. Ces centres sont liés à l’histoire de la Sécurité sociale, ne les laissons pas disparaître ! L’intersyndicale s’est constituée en défense de ces centres mais il nous faut aussi la mobilisation de la population pour bloquer ce plan de démolition !