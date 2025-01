Selon un témoin oculaire, « Hussam Abou Safiya est gravement torturé »

Article publié dans le journal en ligne Arab48.com le 11 janvier 2025 – par Majid al-Qodmani (traduction de l’arabe)

Le jeune gazaoui, Hazem Alwan, libéré par l’armée israélienne vendredi matin (10 janvier 2025) après 8 mois de détention, et qui réside dans la ville de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a donné des témoignages douloureux sur la situation du directeur de l’hôpital Kamal Adwan, le Dr Hussam Abou Safiya, qui est détenu dans les prisons israéliennes dans des conditions extrêmement difficiles.

Il est à noter que la communication avec le Dr Abou Safiya a été « coupée » le 28 décembre 2024, lorsque le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que l’armée israélienne avait arrêté ce dernier dans le gouvernorat du nord de Gaza.

La veille, l’armée d’occupation avait pris d’assaut l’hôpital Kamal Adwan, l’avait incendié, mis hors service et arrêté plus de 350 personnes qui s’y trouvaient, dont son directeur, le Dr Abou Safiya (…). Le 24 novembre, Abou Safiya a été blessé dans un bombardement qui visait l’hôpital, mais a refusé de quitter sa place et a continué à soigner les patients et les blessés. Alors que le génocide israélien s’intensifiait, Abu Safiya a payé un lourd tribut personnel lorsqu’il a perdu son fils Ibrahim lors de l’assaut de l’hôpital par l’armée israélienne le 26 octobre.

Le jeune homme qui vient d’être libéré, Hazem Alwan, a confirmé dans son témoignage à l’Agence Anadolu, qu’il avait rencontré le médecin détenu, Abou Safiya, dans une cellule d’une prison israélienne, et que sa situation était « très difficile, et il pleurait de douleur » en raison de l’intensité de la douleur et des insultes auxquelles il était soumis.

Alwan a déclaré qu’il voulait envoyer un message au monde pour dire que « le Dr Hussam est en danger ».

Dans sa déclaration, Alwan a déclaré que lors de ses investigations à la prison de Zikim, quelques jours avant sa libération, il a rencontré le Dr Hussam Abou Safiyeh et « a partagé une cellule avec lui pendant deux jours ».

Il convient de noter que l’armée israélienne a d’abord nié avoir arrêté Abou Safiya, mais l’a ensuite admis, tout en continuant à cacher toute information sur son lieu de détention, ce qui le place dans un état de disparition forcée. Mais les organisations de défense des droits de l’homme estiment que les autorités israéliennes détiennent actuellement Abou Safiya dans le tristement célèbre centre de détention de Sde Teiman.

Le centre de détention de Sde Teiman est situé à l’intérieur d’une base militaire dans le désert du Néguev. Il a été établi par l’armée israélienne immédiatement après le lancement de la guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre 2023, et de nombreuses personnes arrêtées dans la bande de Gaza y ont été transférées. y compris les enfants, des jeunes et les personnes âgées.

Les rapports des médias et des organisations des droits de l’homme indiquent que les soldats israéliens ont commis d’horribles violations contre les détenus de cette prison et les ont soumis à diverses formes de torture et d’humiliation.

Alwan a déclaré dans son témoignage que « les signes de torture étaient clairs sur le corps d’Abou Safiya, qui semblait psychologiquement brisé », ajoutant que « la torture à laquelle Abou Safiya a été soumis était sévère, en particulier sur ses pieds et sa tête ».