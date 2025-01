La ministre du Travail vend la mèche

« Le financement de la protection sociale aujourd’hui incombe trop aux entreprises et aux travailleurs », a déclaré la ministre du Travail du gouvernement Bayrou, Astrid Panosyan-Bouvet, le 21 janvier, sur TF1.

Trop aux entreprises ? Rappelons que, entre 1991 et 2022, le taux des cotisations dites « employeurs » est passé de 42,6 % à 6,9 % pour un salaire au Smic.

Et la ministre de poursuivre : « Il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités qui peuvent se le permettre ». Les retraités présentent un grand avantage : ils ne font pas grève !

Mine de rien, c’est la nature même de la Sécurité sociale qui est en cause.

La ministre précise sa pensée : « Il y a un moment donné où il faut que cette charge soit mieux répartie sur l’ensemble de la population, surtout pour un risque, la dépendance, qui concerne très principalement les personnes âgées. »

Tout est dit. Ça, c’est la logique de l’assurance : vous êtes exposé à un risque ? Vous payez pour être protégé pour ce risque. Jusqu’à ce que les assurances ne veuillent plus vous assurer.

La Sécurité sociale, c’est exactement l’inverse. À la multiplicité des assurances (caisses pour les soins et la maternité, assurances pour les accidents du travail, caisses d’allocations familiales) a été substituée, en 1945, une caisse unique et une cotisation unique. La même pour tous . Et aussi, une cotisation sur les salaires pour que les ressources augmentent automatiquement quand les richesses augmentent.

Et les (…)