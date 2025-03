Palestine : libérez le Dr Hussam Abu Safiya !

Liste des premiers signataires Organisations internationales : Doctors Against Genocide ; Healthworkers Alliance for Justice. Algérie : Hocine Abbas, député APN (Assemblée populaire nationale) ; Aziz Abdelkader, député APN ; Samira Aggoun, avocate et militante des droits de l’homme ; Bilal Alioua, ophtalmologue ; Abdellah Amari, député APN ; Soheib Ammari, médecin spécialiste ORL ; Boualem Amoura, secrétaire général du syndicat SATEF (ensei gnement) ; Mohamed Arezki Ferad, écrivain et chercheur en histoire ; Abdel Aziz Hamlaoui, secrétaire général de l’union de wilaya de l’UGTA-Bejaia ; Abed Azouzi, député APN ; Abdeslem Bachagha, médecin, député de l’APN ; Rabah Bachouche, coordinateur de wilaya des conseillers d’orientation de la formation professionnelle du syndicat SNAPAP de Boumerdès ; Abderrahmane Bassalem, membre de la commission exécutive de l’Union de wilaya de Taman rasset de l’UGTA ; Mohamed Bekai, secrétaire national de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) ; Moulay Bekelab, député APN ; Noreddine Bekhit, médecin généraliste ; Khadidja Belkadi, député APN ; Etahar Benali, député APN ; Rahima Benbessa, syndicaliste UGTA ; Zakaria Belkhir, député APN ; Mustapha Benfodil, auteur et journaliste ; Salim Benkhedda, professeur de médecine ; Chaima Benrezak, médecin généraliste ; Athmane Berdji, ingénieur en biologie ; Samira Berhoum, députée APN ; Boubeker Bettichr, député APN ; Farouk Boumoud, pédiatre ; Ismail Brahimi, député APN ; Ahmed Chachoua, ophtalmologue ; Zaina Chachoua, professeur de médecine ; Souhila Chekchek, députée APN ; Lahcène Chiba, metteur en scène et acteur de théâtre, télévision et cinéma ; Ezinne Didiche, député APN ; Nesrine Djafer, journaliste ; Lilia Djaroun, médecin interne ; Abderahmane Djilali, président de Jil Jadid monde ; Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid ; Ahmed Lakhdar Djouada, député APN ; Djelloul Djoudi, dirigeant du Parti des travailleurs ; Hachemi Djoudi, professeur en médecine ; Abdehafidh Drif, médecin généraliste ; Abderezak Dourari, professeur linguiste et traductologue ; Kamel Eddine Limani, secrétaire général de l’union de wilaya de Tizi Ouzou de l’UGTA ; Badis Foudala, dramaturge, metteur en scène et producteur ; Abdelaziz Gasmi, député APN ; Boudjemaa Ghechir, avocat défenseur des droits de l’homme ; Saliha Guachi, députée APN ; Khaled Guedache, enseignant universitaire ; Norreddine Guenaoui, médecin allergologue ; Fatma Zahra Hadji, députée APN ; Louisa Hafi, médecin ; Nadia Hamraras, assistante médicale ; Abdelmadjid Hanoune, professeur à l’université ; Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs ; Samia Hanoune, professeure à l’université ; Abdellah Herchaya, député APN ; Hanafi Ikene, secrétaire de wilaya syndicat national des travailleurs de l’Education de Béjaïa ; Nadia Khalfi, médecin généraliste ; Ahmed Kheniche, député APN ; Karim Labachri, dirigeant du Parti des travailleurs ; Amokrane Lakhdar, vice-président de Jil Jadid, médecin chef de clinique ; Zineb Laouedj, universitaire et écrivain ; Anis Larabi, médecin du travail ; Wassini Laredj, écrivain et universitaire ; Lazhari Lebter, écrivain ; Mama Maamri, médecin résident en chirurgie plastique ; Mohamed Amine Mabrouki, député APN ; Bouziane Mazari, député APN ; Ammar Mechri, député APN ; Rachid Mehtour, député APN ; Nabil Meniker, médecin généraliste ; Ibtissam Merabet, médecin ; Lyes Merabet, président du syndicat national des praticiens publics ; Salim Merrah, député APN ; Toufik Merouane, médecin généraliste ; Radja Mhenni, résidente en pédiatrie ; Youcef Mocer, élu municipal de Maâtkas (Tizi Ouzou) ; Aziz Mouas, élu municipal, mairie de Chabet El Ameur (Boumerdès) ; Wassim Moudjir, médecin interne ; Salsabil Mouni, médecin généraliste ; Ahmed Oudjane, enseignant universitaire ; Aïssa Oukil, coordinateur de wilaya de Boumerdès des corps communs de l’éducation nationale ; Djamel Ouzeghla, député APN ; Oudina Rachid, cardiologue ; Amar Remache, spécialiste chirurgie orthopédique ; Abdelaziz Remita, radiologue ; Zoheir Rouis, vice-président de Jil Jadid, représentant à l’étranger ; Kamel Sebti, pédiatre ; Chahinaz Souileh, syndicaliste, membre de la commission exécutive nationale des travailleurs de la pédagogie, enseignement supérieur de l’UGTA ; Khaoula Talbi, députée APN ; Letecia Taraft, étudiante en médecine ; Sabrina Tazibt, médecin résidente ; Youssef Tazibt, dirigeant du Parti des travailleurs ; Moad Tebinate, pharmacien ; Salima Telmçani, journaliste ; Leila Tikharoubine Cheriet, syndicaliste, journaliste radio ; Abderrahmane Triki, coordinateur des activités paramédicales ; Azzedine Zahouf, député APN ; Slimani Zerkani, député APN ; Messaoud Zrefaoui, député APN. Allemagne : Dr Abid Rouaa, médecin, membre de l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) ; Annemarie Hehl, ancienne présidente du comité du personnel du centre de psychiatrie de Weinsberg ; Dr Donata Backhaus, médecin ; Britta Brandau, secrétaire du comité d’entreprise du groupe Asklepios Kliniken, Langen ; Sevim Dagdelen, ancienne députée, BSW ; Harri Grünberg, Que faire – Was Tun, Berlin ; Eva Gürster, Verdi ; Dr Khaled Hamad, médecin en médecine nucléaire, communauté palestinienne de Cologne ; Dr Ernst-Ludwig Iskenius, pédiatre, membre de l’IPPNW ; Gotthard Krupp, Verdi, Berlin ; Dr Michaela M. Müller, diplômée en psychiatrie ; Dr Cornelia Matzke, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ; Dr Susanne Mohrig, physiothérapeute hôpital de la Charité de Berlin ; Dr Rewa Nazzal, médecin, membre de l’IPPNW ; Dr Wolfram Panzer, anesthésiste et médecin de soins intensifs ; Dr Maria Radi, médecin ; Dr Jan Schaffrath, psychothérapeute pour enfants et adolescents ; Josefine Thyrêt, Verdi, comité d’entreprise de Vivantes ; Dr Uwe Trieschmann, médecin, membre de l’IPPNW ; Dr Charlotte Ullmann, psychologue sociale. Argentine : Julian Barbero, membre du comité de direction de la Centrale des travailleurs d’Argentine autonome de Villa Maria. Australie : Australian and New Zealand Doctors for Palestine ; Nurses and midwives for Palestine, Victoria Healthcare workers for Palestine, Queensland. Autriche : Stefan Grasgruber-Kerl, président de la section I du Parti social démocrate (SPÖ) Vienne-Josefstadt ; Axel Magnus, syndicaliste, petit-fils des victimes de la Shoah ; Dalia Sarig, militante, descendante d’une famille expulsée de Vienne pendant l’Holocauste. Belgique : Ludo De Brabander, responsable de Vrede (La Paix). Cameroun : Dalatou Ntieche Njoya, porte-parole du mouvement « On a Trop Supporté » (OTS). Caraïbes : Caribbean Freedom Collective. Chili : Medicos por Palestina. Congo (RDC) : Vincent Kapenga Kandolo, secrétaire général du syndicat Conscience des travailleurs et paysans du Congo, membre du conseil de la Fédération syndicale mondiale (FSM). Côte d’Ivoire : Pacôme Attaby, secrétaire général de la Confédération syndicale Espoir (CSE). Danemark : Anton Schou, membre de La Gauche Rouge (RV), membre du Mouvement populaire contre l’Union européenne. Djibouti : Yacoub Burhan, membre des Forces démocratiques de Djibouti. Equateur : Daniel Castillo, membre de l’Assemblée populaire du Guayas ; Juan Castro, retraité membre du CNT Télécommunication ; Manuel Gallardo, membre du Comité international de liaison et d’échange (Cilé) ; Cesar Gualpa Plaza, théâtre de Quito ; Vincente Olmedo, membre du Cilé ; Rosa Pacheco, « Comité 2 de Octubre » ; Segundo Vallejo, membre de l’Association CELEC EP. Espagne : Collectif des Femmes républicaines ; Coordination Cantabrie pour la Marche républicaine du 15 juin ; Commission internationale de la COESPE (retraités) ; Más Madrid-Compromiso con Getafe ; Commission exécutive de l’UPTA d’Euskadi ; Podemos de Cantabrie ; Collectif des Femmes pour la paix – Action solidaire avec la Palestine ; Les Canaries Insoumises ; Les Canaries pour la Palestine ; Mouvement des travailleuses et travailleurs des Canaries ; Plateforme de Ténérife pour la Palestine ; Anticapitalistes des Canaries ; Jordi Albert i Caballero, député du parlement de Catalogne ERC ; Marisa Baena Martinez, vice-présidente UGT Pays valencien ; Jorge Barrón, médecin, membre de la direction de l’association Osalde pour le droit à la santé d’Euskadi ; Ione Belarra, membre du Congrès des députés, Podemos ; Toni Carmona, conseiller municipal Podemos Tarragone ; Laura Castel, sénatrice Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ; Isabel Cerda, membre du comité de rédaction Información Obrera ; Andreu de la Barca, militant de Podemos ; Marisa Gadea, conseillère municipale de Sopela (Bizkaye) ; Pablo García Cano, membre du conseil fédéral des CCOO Industrie, comité d’entreprise John Deere (Getafe) ; Luis González, membre confédéral des Commissions ouvrières (CCOO) ; Ana González, conseillère municipale « Mas Madrid-Compromiso con Getafe » ; Mercedes Gonzalez Reguilon, coordinatrice de Podemos Cantabrie ; Trinidad Hernandez Rodriguez, porte-parole des personnels de santé pour la Palestine, Les Canaries ; Isabel Marcos, membre de Podemos, responsable de la coopération de Sant Andreu de la Barca ; Silvia Martinez, secrétaire générale UPTA-UGT Euskadi ; Mireia Mendoza Nolla, membre de ERC, gestionnaire mairie de Sant Boi de Llobregat ; Elsa Mora Ortiz, conseillère municipale IU de Yepes (Tolède) ; Inma Moyano, secrétaire de mairie et responsable de la coopération Sant Vicenç dels Horts, membre de Podemos ; Verónica Ordonez Lopez, syndicaliste de la FSP-UGT Euskadi (fonction publique territoriale) et ancienne députée du parlement de Cantabrie Podemos ; Maria Pozuelo, responsable des relations internationales de Podem Catalunya ; Mónica Rodero Rodriguez, responsable mouvements sociaux de Podemos Cantabrie ; Teresa Rodriguez Celador, secrétaire générale ASC Sevilla ; Ismael Saez Vaquero, secrétaire général UGT Pays valencien ; Jordi Salvador, député des Cortes ERC ; Dominique Salomon, membre de Junts, membre de l’Association catalane des Juifs et Palestiniens ; Javier Sánchez, membre du Congrès des députés, Podemos ; Carlos Sanchez Mato, professeur de l’université Complutense, ancien conseiller municipal à l’Equipement (Madrid) ; Noemí Santana, membre du Congrès des députés, Podemos ; Cristina Serna Vargas, conseillère municipale Podemos Sant Boi de Llobregat (Barcelone) ; Ana Surra, ancienne sénatrice ERC ; Martina Velarde, membre du Congrès des députés, Podemos ; María Miriam Zarallo Gonzalez, syndicaliste ASC Séville. États-Unis : Medea Benjamin, cofondatrice de Code Pink ; Violet Bupp-Chickering ; Dr Tanya Haj-Hassan ; Comité international de Democratic Socialists of America (DSA) ; Dr Nidal Jboor, cofondateur de Doctors against Genocide ; Dr Karameh Kuemmerle, cofondateur de Doctors against Genocide. France : Nadège Abomangoli, députée LFI ; Alkpote, artiste ; Dr Claire Ara Somohano, médecin intensiviste réanimateur CHU de Grenoble ; David Ayala, acteur ; Franck Barrat, producteur ; Gérard Bauvert, président d’honneur du Comité international contre la répression (Cicr) ; Yessa Belkhodja, militante décoloniale ; Dr Sylvia Belluci, médecin hospitalo-universitaire, hématologue, Paris ; Fred Bochard, syndicaliste ; Youssef Boussoumah, militant Paroles d’honneur ; Houria Bouteldja, militante décoloniale ; Dr Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontière ; Damien Careme, député LFI au Parlement européen ; Gabrielle Cathala, députée LFI ; Dr Jean-Louis Chabernaud, président de l’Association médicale de défense de la déontologie et des droits des malades ; Sofia Chikirou, députée LFI ; Dr Emmanuel Cixous, syndicat des pédiatres des hôpitaux ; Eric Coquerel, député LFI ; Jean-François Coulomme, député LFI ; Dr Marie-Thérèse Cousin ; Kevin Crépin, syndicaliste ; Isabelle d’Artagnan, historienne ; Dimitri Desurmon, secrétaire général de l’union locale CGT, Pau ; Aly Diouara, député LFI ; Dr Marie-Hélène Doguet, psychiatre, Le Havre ; Dr Hervé Douceron, praticien hospitalier, détaché au contrôle général des lieux de privation de liberté, Orléans ; Adrien Duquenoy, Parti ouvrier indépendant (POI) ; Annie Ernaux, écrivaine, prix Nobel de littérature ; Karen Erodi, députée LFI ; Dr Claude Escarguel, biologiste interniste, Var ; Dr Georges Yoram Federman, psychiatre gymnopédiste, Strasbourg ; Mathilde Feld, députée LFI ; Emmanuel Fernandes, député LFI ; La Fouine, artiste ; Matthieu Fradelizi, professeur d’université ; Gérald Fromager, président du Comité international contre la répression (Cicr), syndicaliste ; Julie Garnier, militante LFI, conseillère régionale Ile-de-France ; Pascale Girard, maître de conférence ; Clémence Guetté, députée LFI ; Pascale Guyot, syndicaliste ; Walid Hachem, chercheur au CNRS ; Hatem Ben Hadj, journaliste ; Claire Lacour, professeure d’université ; Maxime Laisney, député LFI ; Olivier Le Cour Grandmaison, universitaire ; Michel Le Roc’h, syndicaliste ; Jérôme Legavre, député LFI ; Miguel Martinez, secrétaire du Comité international contre la répression (Cicr), universitaire, syndicaliste ; Corinne Mence-Caster, professeur d’université, ancienne présidente de l’université des Antilles ; Marie Mesmeur, députée LFI ; Marie-Hélène Mourgues, maître de conférence ; Sandrine Nosbe, députée LFI ; Dr Christophe Oberlin ; Dr Anne Pagnier, immuno-oncologie CHU de Grenoble ; Mathilde Panot, députée LFI ; Dr François Paraire, médecin honoraire de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ; Dr André Pascal, médecin urgentiste Aveyron ; Dr Patrick Peloux, association des médecins urgentistes de France ; Astrid Petit, syndicaliste CEF CGT Santé ; René Pilato, député LFI ; Thomas Portes, député LFI ; Hubert Raguin, syndicaliste ; Catherine Rochard, syndicaliste ; Angelina Roche, professeure d’université ; Alain Roques, syndicaliste ; Alain Ruscio, historien ; Arnaud Saint-Martin, député LFI ; Louis Sala-Molins, philosophe, professeur émérite ; Pascal Samouth, syndicaliste ; Jean-Marc Schiappa, historien ; Louis-Albert Serrut, auteur et réalisateur ; Ersilia Soudais, députée LFI ; Aurélien Taché, député LFI ; Andrée Taurinya, députée LFI ; Dr Olivier Varnet, neurologue à l’Assistance publique hôpitaux de Paris ; Dr Cyrille Venet, membre du syndicat national des médecins hospitaliers FO ; Céline Vicaine, syndicaliste ; Eric Vuillard, écrivain ; Hubert Whitechurch, professeur d’université ; David Wlodarczyk, syndicaliste ; Aamar Yazid, syndicaliste. Grande Bretagne : Healthworkers and Allies for Palestine ; Healthworkers for Palestine Ecosse ; Healthworkers for Palestine Londres ; Healthworkers for Palestine Peterborough ; Healthworkers for Palestine West Yorkshire ; Haïm Bresheeth, Jewish Network for Palestine ; British Arab Nursing and Midwifery Association ; Andrew Feinstein, ancien membre du parlement sud-africain pour l’ANC ; Lindsey German, coordinatrice de la coalition Stop the War ; Steve Howell, auteur ; Kate Hudson, vice-présidente de la Campagne pour le désarmement nucléaire ; Mariam Ibrahim El-Sayeh, journaliste ; Talal Karim, ancien conseiller ; Ghada Karmi, médecin et auteure palestinienne ; John McGrath, Campagne pour le désarmement nucléaire district de Lewisham et Greenwich ; Roger McKenzie, éditeur section internationale du Morning Star ; Andrew Murray, vice-président de la coalition Stop the War ; Claudia Webbe, ancienne membre du Parlement (2019-2024). Grèce : Pavlos Antonopoulos, syndicaliste enseignant, ancien animateur du comité international de Libération communiste ; Costas Bouyioukos, maître de conférence université Paris Cité, membre du comité international Libération communiste ; Litsa Frydas, syndicaliste enseignante, membre du comité international Libération communiste. Guadeloupe : Sud PTT GWA ; Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) ; Elie Domota, porte-parole du Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) ; Robert Fabert, responsable Travayè é Péyizan ; Maité Hubert M’Toumo, secrétaire générale de l’UGTG. Guinée Conakry : Mouvement africain pour la rédemption et le développement intégral (Mardi) ; Abdoulaye Dieng, secrétaire général du Mouvement africain pour la rédemption et le développement intégral (Mardi). Irlande : Irish Healthcare Workers for Palestine. Italie : Potere al Popolo (PAP) ; Sanitari per Gaza ; Giuliano Granato, porte-parole national Potere al Popolo. Japon : Japan Healthworkers for Palestine. Mali : Balla Konare, secrétaire à la culture et recherche du bureau politique du parti Sadi (Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance). Martinique : Serge Aribo, secrétaire général de l’Union générale des travailleurs de Martinique (UGTM). Mauritanie : Abdoul Wahab Kane, secrétaire général de l’Union des syndicats libres de Mauritanie (USLM). Niger : Alhassane Barmo Kamaladine, Union des écoles coraniques du Niger (UECN) – Tsangaya ; Ismailou Hammy Mahaman Rabiou, mouvement M62 de Zinder ; Hamadou Ibrahim, secrétaire général de l’Union des syndicats libres des travailleurs du Niger (USLT-Niger), coordonnateur national FSM-Niger ; Lamine Maïga Moulaye, secrétaire général de la ligue panafricaine UMOJA ; Illiassou Oumarou Roufai, mouvement M62 de Zinder. Norvège : Not a Target ; Dr Jaap den Hertog, membre de Voix juives pour une paix juste ; Peter Eisenstein, vice-président de Paix et Justice, membre du Réseau juif antisioniste international ; Marielle Leraand, présidente de Paix et Justice ; Wendy Lotterman, membre de Voix juives pour une paix juste ; Ronald Nolet, membre de Voix juives pour une paix juste ; John Y. Jones, vice-président de Paix et Justice. Pays-Bas : Doctors for Gaza. Portugal : Carlos Araújo Melo, dirigeant du syndicat des employés de banque entre 1975 et 1977 ; Fernando Bessa Ribeiro, professeur à l’Université de Minho ; Manuel Carlos Silva, professeur d’université ; José Casimiro, militant ouvrier ; Cátia Domingues, enseignante ; Jaime Fernandes, écrivain, premier prisonnier politique à avoir été libéré le 25 avril 1974 ; Henrique Gomes da Costa, ancien membre du conseil général de l’UGT ; Carmelinda Pereira, députée à la Constituante ; Aires Rodrigues, député à la Constituante ; Cristina Semblano, professeure retraitée de l’université de la Sorbonne. Sénégal : Mamadou Drame, secrétaire général de l’Union des syndicats démocratiques du Sénégal (USDS) ; Oumar Charles Diouf, secrétaire général de l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS). Suède : Dr Maruf Ahmed ; Dr Jasmina Al Janabi ; Dr Dania Al-Sharify ; Dr Mietra Alidjani ; Björn Alling, conseiller municipal, porte-parole de Solidarité ; Dr Nourhan Alshhabe ; Roxanda Bezares, aide-soignante ; Torbjörn Björlund, ancien député ; Marcus Carlstedt, enseignant ; Diana Castro, infirmière ; Rosario Cortés Arrieta, professeur ; Dr Fatima da Silva ; Dr Arya Dawar ; Sarah Degerhammar Bonk, infirmière ; Marta Eek, enseignante ; Kim Einarsson, infirmière ; Kalle Eklund ; Dr Ihab El-Ali ; Dr Karolin El-Jaleb ; Dr Nohad El-Manzalawy ; Dr Amin El-Sabini ; Jeanette Escanilla, ancienne députée, porte-parole de Solidarité ; Dr Nayla Esteitie, pédiatre ; Hoda Faraj, United Front for Palestine ; Dr Ramona Forsman ; Lisa George-Svahn, infirmière ; Dr Elizabeth Gold, pédiatre ; Dr Roya Hakimnia ; Dr Karin Hansen ; Dr Mohamed Hassan ; Dr Kristine Haukeli, psychiatre pour enfants et adolescents ; Healthworkers for Palestine ; Dr Dagbjört Helgadottir ; Dr Natte Hillerberg, spécialiste en psychiatrie ; Faraj Hoda, Front uni pour la Palestine ; Erica Holm, infirmière ; Catherine Holt, Front de Gauche ; Dr Dahlia Jaffer ; Dr Nora Jaffer Broman ; Orwa Kadoura, éducateur, autorité de psychiatrie sociale de Malmöe ; Dr Lovisa Kasström ; Sarah Kim, infirmière ; Dr Isabella Kongstad ; Dr Miriam Lukasiak ; Dr Zynab Mahmoud ; Dr Ahmed Maruf ; Dr Selamawit Mekuria, PhD ; Dr Rola Mosa ; Dr Alexandra Munteanu ; Anna Nelson, sage-femme et infirmière pédiatrique ; Meta Olsson, infirmière ; Sara Olsson, sage-femme ; Dr Rrezarta Rama ; Anne Räty, infirmière ; Dr Anna-Lena Roune, kinésithérapeute ; Dr Sunera Sadacali, spécialiste en médecine générale ; Dr Ana Sarmiento Sanchez ; Johanna Segerheim, social worker ; Sami Suliman, militant ; Dr Katarzyna Wiatrowska, pédiatre ; Ceci Wickbom, infirmière. Suisse : Healthworkers for Palestine ; Beppe Savary-Botioli, médecin urgentiste, député Forum Alternativo, président de la section suisse de Physicians for Social Responsability and for Prevention of Nuclear War. Togo : Tétévi Gbipki-Benissan, secrétaire national du Parti démocratique des travailleurs des villes et des campagnes (PA.DE.T) ; Emmanuel Gu Konou, premier secrétaire de la Convention démocratique des peuples africains-branche togolaise (CDPA-BT) ; Vissikou Senouvo, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT). Trinidad et Tobago : Trinbagonians for Palestine. Tunisie : Rachid Abdaoui, ancien détenu politique, enseignant ; Ahmed Aloui, militant politique ; Kheldoune Aloui, enseignant ; Moundji Aloui, fonctionnaire ; Adnane Amri, syndicaliste enseignement ; Mondji Benabdellah, enseignant ; Nadji Chaari, poète ; Dr Mabrouk Delhoumi ; Ladjine Djabali, étudiante en médecine ; Lazher Djabali, conseiller pédagogique ; Mohamed El Hadi Saihi, enseignant ; Fatima El Abidi, infirmière ; Nabil Elhamrouni, enseignant ; M’barek Farhi, journaliste ; Kamel Ferchichi, syndicaliste enseignement ; Aziz Gasmi, enseignant ; Yanes Ghodhbani, enseignant ; Hanane Guermazi, comptable ; Nedjoua Guermizi, enseignante ; Mouldi Guessoumi, chercheur en sciences sociales ; Nabil Guessoumi, syndicaliste enseignement ; Saber Guessoumi, fonctionnaire ; Amnesty International, Kessrine ; Mohamed Karaoui, directeur d’école primaire ; Redha Khedhraoui, syndicaliste enseignement ; Azzedine Merouchi, enseignant ; Nourredine Mohamdi, directeur d’école primaire ; Madjid Naceri, enseignant ; Imane Rehimi, enseignante ; Karim Rehimi, syndicaliste enseignement ; Kamel Seghiri, enseignant ; Souad Souissi, enseignante ; Lemim Zelfani, ambulancier ; Mounira Zergui, enseignante. Turquie : Standing doctors against oppression ; Dr Hüseyin Durmaz, Initiative internationale pour la santé (groupe de 12 organisations), Les Travailleurs volontaires pour les soins de santé. Venezuela : Coordination nationale autonome des travailleurs (CAIT).