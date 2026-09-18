Pourquoi le carburant est-il si cher ?

2,30 euros le litre de gazole, 2,18 euros le litre d’essence… Les prix des carburants à la pompe s’envolent…Une augmentation de plus de 21 % rien que depuis juin dernier. Des dizaines de millions de travailleurs et de familles contraints d’utiliser leur véhicule au quotidien sont pris à la gorge, cette hausse brutale s’accompagnant de toutes les autres : alimentation, gaz, électricité, etc. Dans ce contexte, la question du blocage des prix formulée depuis plusieurs années par la France insoumise et les organisations syndicales CGT et FO, représente une nécessité incontestable. Face à cette demande, le gouvernement oppose une fin de non-recevoir, invoquant les mécanismes de marché et les risques pour l’approvisionnement. Mais ce refus n’est pas neutre. En préservant la « liberté » des prix, l’État fait le choix de protéger les marges des producteurs de pétrole et des raffineurs – un mécanisme de profit que nous détaillons dans ce dossier.

1. Comment est fixé le prix du pétrole ?

Les grandes compagnies pétrolières ne se contentent pas d’extraire, de raffiner et de vendre du brut. Elles achètent, revendent et stockent d’immenses quantités de pétrole pour spéculer sur les fluctuations de prix.

Chaque jour en 2025, Total a extrait environ 1,4 million de barils. Pourtant, elle en a négocié quotidiennement près de 5 millions. En comptant les carburants déjà raffinés, ses transactions ont atteint environ 8 millions de barils par jour. Total achète donc à d’autres producteurs et revend sur les marchés des quantités bien supérieures à sa propre production. Le pétrole est dirigé non pas simplement là où il est nécessaire, mais là où il peut rapporter le plus. Il ne s’agit pas que d’un bien (…)