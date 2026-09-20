Trop de vieux pour le gouvernement !

Voilà qu’on entend, sur les ondes, une musique lancinante : « en 1945, il y avait 5 actifs pour un retraité. Aujourd’hui, il y a 1,6 actif pour 1 retraité. Ça ne peut pas marcher ! » C’est vrai ? Y a-t-il trop de vieux pour que notre système marche ? Non, c’est faux et c’est idiot.

Ce qui est vrai, c’est que nous vivons plus vieux. En 1950, l’espérance de vie était de 63,4 ans pour les hommes et 69 ans pour les femmes. En 2024, elle était de 79,9 ans pour les hommes et de 85,6 ans pour les femmes. Un progrès, fait de beaucoup d’inégalités par ailleurs, totalement lié au système social et aux progrès de la médecine. Ceci dit, on meurt encore trop tôt ! Surtout les pauvres. Les 5 % les plus riches vivent, en moyenne, 13 ans de plus que les plus pauvres !

Antoine Foucher, ancien du MEDEF, ancien directeur du cabinet d’Élisabeth Borne, n’en a cure et se désole : « Ils (les retraités) perçoivent plus à la retraite que les cotisations qu’ils ont payées ». Trop de vieux… Et des voleurs !

D’où la proposition faite par certains de tenir compte de l’espérance de vie pour déterminer les critères de la retraite. Cette retraite, combien de temps va-t-on la toucher ? Pas trop longtemps, espèrent-ils !

Notre système actuel, bien qu’attaqué, s’appelle un système par répartition . Ce sont les salaires d’aujourd’hui qui financent les retraites d’aujourd’hui. Et non les salaires d’hier qui seraient capitalisés.

Les salaires d’aujourd’hui permettent-ils de financer les retraites d’aujourd’hui ? Soyons encore plus précis : les bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40, au 1er semestre 2026, en augmentation de 41,7 % permettent-ils de financer les retraites ? Non, dit le ministre Amiel, qui « n’a pas le premier euro pour indexer les retraites » ! Oui, disons-nous. Un pays qui a vu la fortune des 500 plus riches doubler depuis 2017 pour arriver à la coquette somme de 1 128 milliards peut-il verser plus de retraites ? Poser la question, c’est y répondre !

D’où viennent ces profits sinon, pour partie, des exonérations de cotisations consenties, depuis 1993, aux employeurs ? Exonérations qui, non seulement, plombent les comptes de la Sécurité sociale mais assèchent le budget de l’État et ruinent l’école, les services publics !

Ajoutons que le déficit 2025 de 5,1 milliards pour les retraites est inférieur aux profits réalisés par le seul groupe Total pour le seul premier semestre 2026 ! Et on va nous dire qu’on ne peut plus financer les retraites ?

Il y a, par ailleurs, dans les propositions faites pour la retraite un cynisme ignoble qui consiste à en appeler aux jeunes contre les vieux profiteurs.

Heureusement, à voir les meetings de Jean-Luc Mélenchon, ce message a du mal à passer !