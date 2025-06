Indre-et-Loire : contre le génocide, en défense de l’École agir concrètement pour résister

Informations ouvrières et L’insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

Pour mobiliser, j’ai informé et sensibilisé tout d’abord les syndiqués qui ont déjà participé à des rassemblements pour la Palestine, ou avec qui je discute régulièrement de cette question. Mardi matin avant 8 heures, j’interviens en salle des profs en demandant « Qu’est-ce qu’on fait ? »

On avait déjà pris position par une motion intersyndicale envoyée au DASEN, mais comment on agit concrètement ? Je parle du nombre d’enfants tués ou blessés à Gaza, plus de 50 000, et du silence complice du gouvernement Macron, et de la criminalisation des voix de la paix.

Nous avons eu plusieurs exemples dans le département, dont des lycéennes de Joué-lès-Tours qu’on a cherché à sanctionner car elles ont sorti un drapeau palestinien, ou au lycée de Blois, où un élève a été repris car il parlait de « génocide » devant Mme Badinter. Les collègues sont très attentifs et on discute sur la minute de silence : avait-elle le droit de l’organiser ou pas ?

Je dis que dans une situation « normale », elle n’aurait pas à faire une minute de silence avec ses élèves, mais est ce que la situation est normale ? Est-ce que la collègue aurait été sanctionnée si elle avait voulu sensibiliser sur le massacre au Congo ou en Ukraine ? Et tous de répondre : « non, c’est clair. »

Nous décidons donc de sortir devant l’établissement à 10 heures, avec des pancartes dénonçant les sanctions et aussi le génocide et demandant l’arrêt immédiat des massacres. Les élèves nous ont regardés avec attention, nous avions des pancartes avec « non au blâme » et ils sont venus nous interroger. Une collègue a suggéré de refaire régulièrement des rassemblements pour la fin du génocide, afin de toucher les lycéens. Les trois représentants FO, Snes, Sud étaient présents

Le mardi soir, un rassemblement départemental FO et CGT sur le même sujet était organisé à Tours, en présence de nombreux militants de la France insoumise. Une militante Snes qui avait participé comme de nombreux enseignants à un meeting très réussi à Saint-Pierre-des-Corps avec Clémence Guetté est venue, alors que le Snes départemental, comme Sud, refusent d’appeler aux rassemblements dans notre département.

Ces actions ont permis de libérer la parole alors que beaucoup étaient indignés mais avaient du mal à en parler. Le midi, les collègues dénonçaient le traitement médiatique réservé à la flotille, et parlaient des premières plaintes pour crimes de génocide en France.

Dans le même temps, nos camarades instituteurs réunissaient une AG avec des parents, élus (dont un LFI) et enseignants sur la question des fermetures de classes : ils décidaient la grève pour mardi 10 juin avec rendez-vous à la DSDEN à 10 heures, et mandataient cinq d’entre eux pour participer à la conférence nationale de délégués et au rassemblement au ministère à Paris.

Une opération « escargot » est lancée le soir du 10 dans le Lochois par des parents, des élus et des enseignants. « Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement national coordonné qui touche des dizaines de départements avec une délégation qui monte à Paris le 11 juin pour interpeller le ministère. Elle illustre parfaitement la contestation grandissante face aux contraintes budgétaires dans l’Éducation et offre un angle local sur un angle national majeur » mentionne leur appel relayé dans la presse locale. Les organisateurs appellent voitures, tracteurs et vélos à les rejoindre.