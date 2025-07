Loi Duplomb : une loi contre la santé et les agriculteurs

Le 8 juillet, a été votée à l’Assemblée nationale la loi dite « Duplomb » qui autorise la réintroduction dans l’agriculture de néonicotinoïdes dangereux pour la santé, interdits depuis 2016. Cette loi a été adoptée par 316 voix pour (celles des députés de droite, du RN et des 2/3 des macronistes), 232 voix contre (celles de la totalité des députés des députés LFI, écologistes, socialistes et communistes). Auparavant, un tour de passe-passe antidémocratique, de la macronie à l’extrême droite, a permis de faire fi des 3 500 amendements déposés par EELV et LFI.

« Vous êtes des alliés du cancer et on le fera savoir » s’est écriée dans l’hémicycle Fleur Breteau, créatrice du collectif Cancer Colère et elle-même atteint de cancer.

Les industriels de l’agrochimie, main dans la main avec la grande bourgeoisie terrienne à l’image d’Arnaud Rousseau président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) et président du (…)