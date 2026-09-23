Ils nous étranglent

La population est écrasée par le prix de l’essence, qui atteint, pour le gasoil, près de 3 euros le litre. Entre manger correctement – vivre, tout simplement – ou faire le plein, il faut choisir, dans un pays qui compte déjà, officiellement, dix millions de pauvres. Des infirmières, des aides à domicile annoncent même qu’elles ne pourront plus visiter leurs patients !

Mais cette hausse des prix n’est « pas la conséquence de décisions gouvernementales », a martelé Macron, le 18 septembre, en recevant les chefs de partis.

Pas responsable ? Qui a refusé, depuis des mois, de bloquer les prix, à commencer par ceux des carburants ? Qui protège les profits faramineux des trusts du pétrole, à commencer par TotalEnergies, qui annonce pour les six premiers mois de l’année plus de dix milliards de profits. Les marges des raffineurs ont été multipliées par 7,5 depuis le début de l’année !

Pour Macron, cette explosion des prix « est due intégralement aux guerres et à la situation internationale ». Mais qui alimente la guerre ? Qui entend couper 54 milliards dans le prochain budget – d’une rigueur inouïe — tout en augmentant de 6,5 milliards les dépenses militaires ? Qui alimente l’escalade de la guerre en Ukraine, en déversant des milliards d’armements pour le régime corrompu de Zelensky, tout en interdisant l’asile aux déserteurs russes et ukrainiens ?

Dans l’engrenage de la guerre

Macron participe au concert belliciste de la présidente de la Commission européenne et des gouvernements de toute l’Europe. Tous mettent en scène la confrontation qu’ils présentent comme inévitable – et qu’ils contribuent à rendre inévitable – avec la Russie.

Et pas qu’avec la Russie… Ce 21 septembre, après une rencontre entre Trump et Macron, l’exécutif fait savoir que « la France est prête à contribuer à la sécurisation des infrastructures énergétiques saoudiennes », alors que la guerre fait rage dans la région après l’attaque de Trump et de Netanyahou sur l’Iran. Un pas de plus dans l’engrenage de la guerre !

Le ministre de l’Économie en rajoute, le même jour. « Nous sommes dans un moment grave », ose-t-il dire, pour justifier un nouveau coup d’ampleur contre les retraités. Jeunes, travailleurs, retraités, ce gouvernement nous cible tous.

La colère gronde dans le pays.

On l’a vu dans les manifestations dans toute la France, ces 19 et 20 septembre, contre les violences policières et le projet de loi « permis de tuer XXL » directement inspiré du RN. Des milliers de pompiers vont converger sur Paris dès le 27 septembre pour rejoindre, le 29, tous leurs collègues fonctionnaires contre un projet de budget mortifère.

La force politique qui, aux yeux de millions, incarne leur exigence de rupture, la France insoumise, emplit les salles de meetings, et ne cesse de se renforcer, malgré les coups, les calomnies des défenseurs du système.

Oui, ils nous étranglent. Par tous les moyens – censure, mobilisations, grèves, élections –, qu’ils dégagent tous !