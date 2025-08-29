Bayrou veut faire passer l’augmentation des franchises médicales avant le 8 septembre !

Tu nous alertes sur le fait que conseil de Cnam est convoqué en urgence, en session extraordinaire, le 4 septembre. Peux-tu nous en dire plus ? Qu’y a-t-il à son ordre du jour ?

Christophe Prudhomme : Il est convoqué pour donner un avis sur les projets de décrets sur l’augmentation des franchises. Le gouvernement peut s’asseoir sur cet avis, mais cette consultation est obligatoire.

Pendant l’été, il avait déjà essayé de passer en force, en prévoyant cette procédure en plein mois d’août, en réunissant simplement la commission de la législation du conseil de la Cnam. Les protestations d’un certain nombre de représentants des syndicats ont fait que le président CFDT du conseil de la Cnam a été obligé d’accepter que ces décrets soient examinés pour avis en conseil.

Mais sous pression de la direction de la Sécurité sociale, ce président, Fabrice Gombert, de la CFDT, a cédé et décidé d’un conseil extraordinaire le 4 septembre. Ce qui est particulièrement scandaleux puisque le conseil ordinaire, où on aurait pu traiter ces dossiers, se tient le 11 septembre.

Entre le 4 et le 11, il y a le 8 et le 10 septembre… On voit bien qu’il y a la volonté d’accélérer et de faire passer tous les textes et de pouvoir les publier avant la chute du gouvernement !

Qu’y a-t-il précisément dans ces projets de décrets ?

Ces décrets, que le gouvernement Bayrou veut faire valider en urgence, c’est l’augmentation des franchises sur les médicaments (qui passeront de 1 € à 2 €) et sur les transports sanitaires (qui passeront de 4 € à 8 €), dont les plafonds vont passer de 50 € à 100 € par an. Bayrou l’avait annoncé le 15 juillet dernier dans la présentation de son plan « d’économies ».

La « participation forfaitaire » payée par les assurés sur chaque acte médical va aussi atteindre « entre 4 et 5 € au lieu de 2 à 3 € actuellement », avec un plafond qui va passer de 50 € à 100 € par an.

C’est taxer les assurés sociaux : Bayrou leur pique une partie de leurs cotisations sociales, donc une partie de leur salaire, ce qui est scandaleux !

Pour faire passer la pilule, il y a aussi à l’ordre du jour un autre projet de décret qui donne plus de moyens dans la lutte contre les fraudes à la Sécurité sociale des professionnels de santé et des établissements et durcit les sanctions à leur égard.