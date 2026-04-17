« Les budgets militaires explosent… C’est inacceptable »

Communiqué de l’union locale CGT de Toulon au rassemblement du 23 avril « Le monde s’enfonce dans une spirale de tensions et de conflits, tandis que les gouvernements imposent une “économie de guerre” dont les travailleurs sont les premières victimes. Les budgets militaires explosent, et dans le même temps l’austérité frappe la santé, l’école, les transports et la protection sociale. Ce choix politique sacrifie les peuples pour renforcer les logiques de blocs et de puissance. En France, le contraste est criant : d’un côté, des milliards supplémentaires pour l’armement ; de l’autre, des coupes massives dans les ministères et des hôpitaux publics exsangues. Alors que les soignants manquent, que les urgences débordent, l’État exige encore de préparer l’accueil de blessés de guerre. C’est inacceptable. La militarisation gagne même l’Éducation nationale, où les “classes défense” banalisent l’idée de guerre et orientent la jeunesse vers le complexe militaro-industriel. L’école doit rester un espace d’émancipation, pas un outil de promotion militaire. Pendant ce temps, les spéculateurs profitent des crises internationales pour faire flamber les prix de l’énergie. Ce sont encore les salariés, les retraités et les familles populaires qui paient. Dans le Var, comme ailleurs : salaires trop bas, services publics qui s’effondrent, accès aux soins dégradé, vie quotidienne de plus en plus chère. Rien de tout cela n’est une fatalité. Ces reculs sont le résultat de choix politiques que nous refusons. La CGT PACA appelle à la mobilisation Pour la paix. RDV le 23 avril à 10 h 30 place d’Armes à Toulon. »