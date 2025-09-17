Paris (XIIIe arrondissement) : du 10 au 18 septembre, dans les assemblées Bloquons tout

Informations ouvrières et L’insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

Dès le lendemain du 10 septembre, une assemblée Bloquons tout s’est réunie place d’Italie, le 11. Le micro a tourné pour donner la parole sur les suites et les actions possibles. Une syndicaliste hospitalière nous a informés que l’intersyndicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière tiendrait une assemblée devant le site le lundi 15 à midi. L’assemblée a décidé d’un tract appelant à ce rassemblement et de plusieurs diffusions notamment le samedi. Plus de 1 500 tracts ont été distribués.

Ce lundi 15 septembre, de 12 heures à 14 heures, près de 150 personnes étaient devant l’hôpital. Les hospitaliers ont pris la parole, aides-soignantes, assistantes sociales, médecins, cadres de santé, infirmières et infirmiers pour dénoncer les coupes budgétaires dans l’hôpital public et la politique de Macron contre la Sécurité sociale : « De l’argent pour l’hôpital pas pour les Rafale. » Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et conseiller régional LFI, a pris la parole. Étaient aussi représentés l’hôpital Tenon, les syndicats CGT de la Bibliothèque nationale de France, du Mobilier national, des cheminots d’Austerlitz, de l’union locale CGT du 13e arrondissement…

Des étudiants de l’université Paris-Cité, dont le campus est dans le quartier, ont informé qu’ils préparaient une assemblée générale le lendemain (mardi 16 septembre) pour proposer notamment un départ depuis le campus jusqu’à la Bastille. L’intersyndicale des hospitaliers a invité à une assemblée générale le jeudi matin 18 septembre et proposé un départ depuis l’hôpital jusqu’au siège de l’AP-HP pour aller à ensuite à la Bastille.

Rendez-vous a été donné pour ceux qui le souhaitent à se retrouver le 15 au soir, à 18 h 30, pour une nouvelle assemblée Bloquons tout, place d’Italie. Celle-ci a proposé de retrouver les cheminots d’Austerlitz pour aller en manif à la Bastille, d’un rendez-vous le matin pour décider d’actions avant la manif (aller voir à la Tiru, blocages…).