Maroc : mouvement massif de la jeunesse

Dans un climat de mécontentement populaire généralisé dû aux politiques anti-populaires et antisociales du gouvernement, et à la suite des protestations populaires croissantes contre le génocide en Palestine et contre les accords de normalisation avec l’entité sioniste, des manifestations massives de jeunes ont éclaté dans plusieurs villes marocaines, revendiquant des droits sociaux, notamment le droit à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à la justice sociale.

La revendication du droit à la santé est une priorité des revendications sociales, notamment après la répression des manifestations massives qui ont eu lieu à l’hôpital régional Hassan II d’Agadir, le dimanche 14 septembre 2025, après l’enregistrement de six décès parmi les femmes enceintes.

Suite à l’image choc du « bébé d’Agadir », un nourrisson de trois mois victime de négligence et souffrant d’une malformation congénitale de la colonne vertébrale, des manifestations se sont propagées dans les hôpitaux des villes de Taounate, Essaouira, Meknès, Nador et Driouch.

Les visites du ministre de la Santé dans les hôpitaux et le licenciement (…)