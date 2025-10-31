Le RN, protecteur des plus précaires ?

« Le Rassemblement national veut faire 36 milliards de coupes supplémentaires par rapport au gouvernement et s’aligne sur la politique de l’offre d’Emmanuel Macron, qu’il souhaite amplifier », relève la revue Alternatives économiques (24 octobre). Même la presse bourgeoise est obligée de l’admettre, en plus d’être raciste, le RN/FN est encore plus libéral que Macron (il faut le faire !).

Celui qui résume le mieux la proposition politique du RN est Jean-Luc Mélenchon dans sa note de blog du 23 octobre. En voici quelques extraits :

« Le RN prend l’option du virage néolibéral en assumant un plan d’économies dans la même inspiration que la macronie. Le but s’affiche sans complexe : prendre la tête du bloc des droites. (…)

Le Rassemblement national a pour la première fois annoncé un contre-budget. Sa signature néolibérale est spectaculaire. Avantages pour les (…)