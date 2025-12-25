Un nouveau porte-avions pour la moitié du budget de l’Éducation nationale

Le 21 décembre, aux Émirats arabes unis, Macron a officialisé la construction d’un nouveau porte-avions. Il pèserait près de 80 000 tonnes, mesurerait 310 mètres de long avec un pont d’envol de 17 200 mètres carrés, pour un coût affiché de 10 milliards d’euros. Une somme déjà énorme mais la facture finale sera très largement supérieure.

Le général Vincent Desportes l’admet lui-même sur Franceinfo, le 22 décembre. Déjà il faut prendre en compte les surcoûts et on arrive à « 13 ou 14 milliards ». « Là-dessus, il faut rajouter les avions. (…) 20 milliards (…) on double l’enveloppe. » Or même ce chiffre reste incomplet. Le déploiement d’un porte-avions implique tout un dispositif naval : « Quand vous déplacez un groupe aéronaval, vous avez forcément un ou deux sous-marins à propulsion nucléaire, au moins deux corvettes anti-sous-marines et anti-aériennes, et un navire ravitailleur. Quand vous mettez un groupe aéronaval à la mer, c’est 30 milliards que vous mettez à la mer. »

30 milliards d’euros… c’est la moitié du budget de l’Éducation nationale, alors même que plus de 4 000 postes d’enseignants titulaires sont supprimés. Alors que 4 milliards d’euros de coupes sont infligés à l’hôpital public, pendant que des patients attendent parfois plusieurs jours sur des brancards avant d’être pris en charge. L’économie de guerre se finance sur le dos des plus pauvres : suppression de la prime de Noël pour les foyers sans enfants, suppression de la majoration des allocations familiales pour les enfants de 14 ans, jusqu’à la réduction de l’allocation pour enfant décédé. 30 milliards de plus pour la guerre, pendant que les services publics essentiels sont méthodiquement détruits.

C’est pour imposer cette politique de guerre que le gouvernement augmente le budget des armées de 6,7 milliards, aux 413 milliards déjà prévus, entre 2024 et 2030, pour financer un service militaire à 2 milliards et le nouveau porte-avions, afin de défendre ses intérêts néocoloniaux, nourrir une rhétorique guerrière et imposer une logique d’embrigadement généralisé de la population.

La population refuse de payer le prix de cette économie de guerre. Dire non à la guerre, c’est dire non au budget de guerre, à l’austérité sociale et aux sacrifices imposés pour financer les armes.