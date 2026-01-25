La liste Rezé insoumise attire toujours plus de militants

Menée par le militant Rachid Zenaïni, cette liste se base sur un programme de rupture avec la macronie et ses alliés objectifs, Parti socialiste en tête.

C’est pour cela qu’à Rezé, commune de 43 000 habitants et limitrophe de Nantes, il était hors de question de se joindre à la liste de la maire sortante Agnès Bourgeais, elle-même coordinatrice du réseau d’élus locaux de Debout ! le nouveau parti de François Ruffin. Sa liste « d’union de la gauche » rassemble également le PS, le PCF et les écologistes.

« C’est aussi cette majorité, qui siège derrière celle de Johanna Rolland, maire de Nantes, présidente de la métropole et numéro 2 du PS, que nous voulons voir partir avec Rezé insoumise et les autres listes LFI de la métropole nantaise » déclare Evan Blaudy, co-animateur du groupe d’action de Rezé. Mais si la liste Rezé insoumise a pu se créer, c’est avant tout grâce au dynamisme du groupe d’action rezéen, fort d’une trentaine de militants réguliers qui, avec ses réunions et actions régulières, a réussi à agréger de nombreux militants d’âges et parcours divers.

Le ciment de son activité se mesure par une discussion politique et fraternelle constante autour de la ligne de rupture de LFI, qui s’exprime publiquement par différents communiqués, comme récemment sur la question de la vague de froid et les sans-abri rezéens, ou encore dénonçant l’ouverture d’une « classe de défense » dans un collège de la ville. Depuis avril 2025, les militants ont également réalisé une grande enquête populaire afin d’impliquer les habitants dans l’élaboration du programme pour les municipales. Cela a permis de prendre de nombreux contacts avec la population, en faisant connaître les positions de LFI.

L’orientation de rupture conforte et attire de nouveaux militants

Tout cela a pour conséquence que de nouveaux militants sont présents à chaque réunion du groupe d’action pour se joindre à la campagne, militants qui s’impliquent directement dans les actions, ce qui permet de renforcer vite les liens. En effet, les dernières réunions réunissent en moyenne 25 militants, la dernière action de collage hebdomadaire a même réuni 16 militants motivés !

Les différentes discussions avec ces nouveaux militants font remonter l’attachement qu’ils ont avec la ligne de rupture de LFI, qui ne lâche pas sur la question de Gaza, de la guerre ou des revendications sociales. Les trahisons successives du PS renforcent leur détermination à se mobiliser et s’organiser.

Contrairement à ce que les médias nous rabâchent à longueur de journée, ce n’est pas la ligne de rupture claire de LFI, les différentes expressions de ses députés ou de Mélenchon qui sont des « repoussoirs » pour une grande partie des électeurs et militants attachés aux valeurs historiques de la gauche, mais bel et bien les incessantes trahisons des différents partis qui se réclament de cette gauche, pour en réalité servir de béquille au gouvernement Macron, au nom de la « stabilité », celle de la Ve République.

Le formidable dynamisme de la liste Rezé insoumise, portée par des militants toujours plus nombreux et déterminés en est le meilleur exemple.