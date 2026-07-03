Un coup majeur contre l’indemnisation des accidents du travail

En pleine canicule et à quelques jours des congés, le gouvernement vient de publier au Journal officiel du 13 juin trois décrets en application de la honteuse loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2026 votée fin décembre 2025 par l’ensemble des députés macronistes, de droite, d’extrême droite et du PS (la France insoumise avait voté contre).

Avec Macron, la France détient le triste record d’Europe du nombre d’accidents au travail.

Mais rien n’arrête l’exécutif qui décide, avec l’un de ces décrets, de limiter à 4 ans la durée de versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu à compter du 1er janvier 2027 .

Jusqu’à maintenant, un arrêt de travail médicalement prescrit déclenche le versement automatique de l’indemnité journalière (IJ) par la Sécurité sociale au salarié (ou à l’employeur en (…)