Séisme au Venezuela

Communiqué du Comité autonome et indépendant des travailleurs (CAIT) du 29 juin (extraits)

Les catastrophes naturelles ont cette capacité dérangeante de révéler la réalité dans toute sa brutalité. Elles ne créent pas les crises à elles seules ; elles ne font que faire tomber les apparences qui les masquaient. Les deux puissants séismes qui ont récemment frappé le Venezuela, avec leurs épicentres à Caracas et à La Guaira, n’ont pas seulement déplacé les plaques tectoniques de la mer des Caraïbes et de l’Amérique du Sud : ils ont également brisé la normalité politique, sociale et économique d’un pays qui peinait déjà à se relever. Cette tragédie survient, de surcroît, dans un contexte déjà marqué par l’agression militaire du 3 janvier dernier et par l’imposition d’une tutelle américaine sur le pays.

Les États-Unis déploient des militaires et du matériel : l’aide comme mécanisme de contrôle

Quarante-huit heures après les séismes les plus puissants (…)